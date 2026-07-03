Újabb iráni vezetőket akart kiiktatni Izrael a New York Times szerint

Washingtoni tisztviselők a The New York Times-nak arról beszéltek: az amerikai hatóságok úgy vélték, Izrael azt tervezhette, hogy megöli Irán legfőbb tárgyalóit, miközben Amerika tárgyalásokat folytatott Teheránnal egy ideiglenes békemegállapodás elérése érdekében.

A beszámoló szerint amerikai tisztviselők az év eleji tárgyalások során közvetett módon figyelmeztették Abbasz Aragcsi iráni külügyminisztert és Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnököt, hogy Izrael megkísérelheti a meggyilkolásukat. Egyes tisztviselők úgy vélték, Izrael az április 8-i tűzszünetet követő hetekben – amely véget vetett az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott háborújának – tervezhette az iráni főtárgyalók meggyilkolását.