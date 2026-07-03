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iráni háború Irán Izrael Egyesült Államok

Újabb iráni vezetőket akart kiiktatni Izrael a New York Times szerint

2026. július 03. 11:29

Alig menekültek meg a haláltól.

2026. július 03. 11:29
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Washingtoni tisztviselők a The New York Times-nak arról beszéltek: az amerikai hatóságok úgy vélték, Izrael azt tervezhette, hogy megöli Irán legfőbb tárgyalóit, miközben Amerika tárgyalásokat folytatott Teheránnal egy ideiglenes békemegállapodás elérése érdekében. 

A beszámoló szerint amerikai tisztviselők az év eleji tárgyalások során közvetett módon figyelmeztették Abbasz Aragcsi iráni külügyminisztert és Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnököt, hogy Izrael megkísérelheti a meggyilkolásukat. Egyes tisztviselők úgy vélték, Izrael az április 8-i tűzszünetet követő hetekben – amely véget vetett az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott háborújának – tervezhette az iráni főtárgyalók meggyilkolását.

Amikor február 28-án kitört a háború, és Izrael az iráni vezetés nagy részét megölte, mind Aragcsi, mind Ghalibaf célpontnak számíthattak. Izrael akkoriban megölte azokat az iráni magas rangú tisztviselőket is, akik tárgyalhattak volna az Egyesült Államokkal, köztük Ali Laridzsani nemzetbiztonsági főtitkárt és Kamal Kharazi volt külügyminisztert.

Aragcsi és Ghalibaf megölésének kísérlete az amerikai tisztviselők szerint valószínűleg tönkretette volna a tárgyalásokat és új harcokat váltott volna ki.

„Ezért az Egyesült Államok arra kérte az izraelieket, hogy vonuljanak vissza” – tette hozzá egy forrás.

A NYT beszámolója szerint Ghalibaf alig menekült meg a haláltól Izrael és Irán 2025. júniusi háborújában, valamint az év elején is. Mindkét esetben egy eltalált épület romjai közül mentették ki.

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Fotó: AFP

Összesen 7 komment

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Sorrend:
diodoro3
2026. július 03. 13:32
Mi lenne ha amerika levenné a kezét róluk úgy egy évre, másfélre......
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iimre
2026. július 03. 13:01
"elfújta az ellenszél 2026. július 03. 11:39 Putyin nyilatkozata szerint azt kérte tőle Izrael az ukrajnai háború kezdetén, hogy ne legyen célpont személyesen Zselé." Érdekes, ezt honnan veszed?
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0
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iimre
•••
2026. július 03. 12:56 Szerkesztve
"Újabb iráni vezetőket akart kiiktatni Izrael a New York Times szerint Alig menekültek meg a haláltól." Ami késik, nem múlik — emlékezzünk csak, a zsidók hová elmentek a holokauszt tetteseiért is… (rubicon.hu/hu/kalendarium/1961-december-15-jeruzsalemben-halalra-itelik-adolf-eichmannt)
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Joee
2026. július 03. 11:54
Izrael a sz@rkeverö ott!
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