Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij ukrajinszka pravda budanov Zsaluzsnij

Komoly kihívót kaphat Zelenszkij

2026. július 01. 12:35

Az Ukrajinszka Pravda szerint Valerij Zaluzsnij is indulna egy ukrán elnökválasztáson. A fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete a szándékát személyesen közölte Volodimir Zelenszkij elnökkel.

2026. július 01. 12:35
null

Az ukrán lap cikkében a találkozó két résztvevőjének környezetéből származó forrásokra hivatkozott: júniusban Zaluzsnijt Londonból Kijevbe kérették, hogy találkozzon Zelenszkijjel. A megbeszélés témája az ukrajnai választás volt. A források szerint

Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatta Valerij Zaluzsnijt, hogy megnyílt a lehetőség az elnökválasztás megszervezésére, hozzátette azonban, azt úgy kell lebonyolítani, hogy ne okozzon megosztottságot a társadalomban.

Ezzel kapcsolatban rákérdezett, hogy indulna-e Zaluzsnij az államfői posztért, ha a választás idén ősszel lenne. „Igen, indulnék” – válaszolta a fegyveres erők korábbi főparancsnoka a lap szerint.

Az Ukrajinszka Pravda által hivatkozott források szerint az ukrán elnök állást is kész volt felajánlani Valerij Zaluzsnijnak az államapparátusban, ha elutasítja a választáson való részvételt, de a volt főparancsnok elmagyarázta: ezt nem teheti meg, mert Ukrajna sok választópolgára bízik benne. A források alapján Zaluzsnijt a találkozó után David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője, valamint Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára is megpróbálta lebeszélni. Ő azonban nem mondott le arról a szándékáról, hogy jelöltesse magát.

A lap a meg nem nevezett forrásoktól úgy értesült, Volodimir Zelenszkij azt is megpróbálja kideríteni, hogy jelenlegi kabinetfőnöke, Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, a katonai hírszerzés korábbi vezetője szándékozik-e indulni az esetleges választáson. 

Budanov azonban kerüli, hogy egyértelmű választ adjon erre a kérdésre. 

Az Ukrajinszka Pravda rámutatott arra, hogy forrásai szerint Zelenszkij kész felajánlani neki az ukrán parlament (Rada) elnöki posztját, ha lemond a jelöltségről. Az Ukrajinszka Pravda közölte: a választások időpontjaként 2026 végét fontolgatják. Az elnök környezetében azonban aggodalmat keltenek Zaluzsnij és Budanov ambíciói, mert a közvélemény-kutatások szerint személyük komoly kihívás az államfőnek.

Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP


 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Eldorado
2026. július 01. 16:27
Zaluzsnij ukro-neonáci. Ha Zaluzsnij lesz az ukrán elnök, akkor biztosan kirobbantja a 3. VH-t, amiről egyébként azt nyilatkozta, hogy már elkezdődött. Ráadásul Ukrajna biztonsági garanciáit Zaluzsnij abban látja, hogy Kijev atomfegyverekkel rendelkezzék.
Válasz erre
0
0
tomekjosef
•••
2026. július 01. 16:04 Szerkesztve
Egyik kutya másik eb. Teljes nácitlanítás kell ahhoz, hogy béke legyen. Máskülönben Európa velük együtt elpusztul.
Válasz erre
0
0
Ergit
2026. július 01. 15:28
Ebből az emberből még rosszabbak látok, mint amit Zselé csinál.
Válasz erre
0
0
Nemmostszülettem
2026. július 01. 14:59
Aztán mi változott, hogy most már lehetne elnökválasztást tartani? Eddig állandóan azt nyomatták, hogy háború alatt nem lehet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!