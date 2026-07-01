Komoly kihívót kaphat Zelenszkij

Az Ukrajinszka Pravda által hivatkozott források szerint az ukrán elnök állást is kész volt felajánlani Valerij Zaluzsnijnak az államapparátusban, ha elutasítja a választáson való részvételt, de a volt főparancsnok elmagyarázta: ezt nem teheti meg, mert Ukrajna sok választópolgára bízik benne. A források alapján Zaluzsnijt a találkozó után David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője, valamint Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára is megpróbálta lebeszélni. Ő azonban nem mondott le arról a szándékáról, hogy jelöltesse magát.

A lap a meg nem nevezett forrásoktól úgy értesült, Volodimir Zelenszkij azt is megpróbálja kideríteni, hogy jelenlegi kabinetfőnöke, Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, a katonai hírszerzés korábbi vezetője szándékozik-e indulni az esetleges választáson.