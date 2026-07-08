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Grönland Donald Trump Mette Frederiksen

„Grönland nem eladó” – a dán kormányfő több tiszteletet vár

2026. július 08. 17:35

Mette Frederiksen az ankarai NATO-csúcstalálkozón nyilatkozott.

2026. július 08. 17:35
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Mette Frederiksen dán kormányfő szerdán az ankarai NATO-csúcstalálkozón kijelentette, hogy Grönland nem eladó, és hangsúlyozta: minden szövetségestől elvárják, hogy tiszteletben tartsa a grönlandi nép önrendelkezési jogát, valamint Dánia területi integritását és szuverenitását.

A dán kormányfő azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kifejezte azt a szándékát, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonja Grönlandot.

Trump kijelentette, hogy „nagyon dühös a NATO-ra”, mert a szervezet nem támogatta az Egyesült Államokat Grönland ügyében. Hangsúlyozta, hogy Grönland stratégiai jelentőségű, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Washingtonnak nem sikerült megszereznie az autonóm dán területet.

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Mint mondta:

Grönland rendkívül fontos az Egyesült Államoknak, Dániának azonban nem”.

Felidézte, hogy a második világháború idején az Egyesült Államok vállalta Grönland védelmét, majd később visszaadta Dániának.

Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök a csúcstalálkozón úgy fogalmazott: Grönland lakossága nem kíván az Egyesült Államok részévé válni, a NATO-szövetségeseknek pedig elsősorban az Oroszország jelentette biztonsági kihívásra kell összpontosítaniuk.

(MTI)

Fotó: Alastair Grant / POOL / AFP

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
fullfater
2026. július 08. 18:25
Grönland dán gyarmat. Nem jó gyarmatnak lenni. Trump szerint Grönlandot kínai és orosz hajók fogták körbe és az USA megmenti. Melyik hazugság a kedvesebb?
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1
0
selyemmajom
2026. július 08. 18:09
Jó pár éve mi is üzentünk Brüsszelnek meg a nyugati országoknak, hogy "Több tiszteletet a magyaroknak!" és akkor hol volt Dánia támogatása?
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0
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