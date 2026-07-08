„Grönland nem eladó” – a dán kormányfő több tiszteletet vár

Mette Frederiksen dán kormányfő szerdán az ankarai NATO-csúcstalálkozón kijelentette, hogy Grönland nem eladó, és hangsúlyozta: minden szövetségestől elvárják, hogy tiszteletben tartsa a grönlandi nép önrendelkezési jogát, valamint Dánia területi integritását és szuverenitását.

A dán kormányfő azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kifejezte azt a szándékát, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonja Grönlandot.

Trump kijelentette, hogy „nagyon dühös a NATO-ra”, mert a szervezet nem támogatta az Egyesült Államokat Grönland ügyében. Hangsúlyozta, hogy Grönland stratégiai jelentőségű, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Washingtonnak nem sikerült megszereznie az autonóm dán területet.