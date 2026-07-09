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Patriot rakéta patriot rendszer Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

A valaha volt legbarátságosabb találkozót láttuk Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között

2026. július 09. 06:47

Trump minden bizonnyal komoly csalódást okozott az oroszoknak azáltal, hogy nyilvánosan is dicsérte az ukrán mélységi csapásokat az orosz energetikai infrastruktúrával szemben.

2026. július 09. 06:47
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Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton
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„Úgy érzem, hogy egészen pontosan le tudtam írni kedden, hogy mi várható amerikai-ukrán relációban az ankarai NATO-csúcson. Azóta megtörtént. Minden kétséget kizáróan a valaha volt legbarátságosabb találkozót láttuk Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között – még egy szavazat amellett, hogy Trump a győzteseket szereti, és Ukrajna most éppen jól áll a háború jelenlegi szakaszában, Putyin pedig a kedden már ismertetett okok szerint inkább baleknek tűnik.

Trump minden bizonnyal komoly csalódást okozott az oroszoknak azáltal, hogy nyilvánosan is dicsérte az ukrán mélységi csapásokat az orosz energetikai infrastruktúrával szemben. »Ez egy olyan eszkaláció, amely hozzájárulhat a konfliktus befejezéséhez« – mondta Trump. 

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Ami szintén bejött, az a Patriot-rendszerekhez való légvédelmi rakéták licenszének az átadása – Trump bejelentette, hogy az USA átadja a licenszeket és segíti megszervezni a gyártást. Ez amolyan politikai áttörésnek is tekinthető, mert nem sokan kapták meg eddig az amerikai licenszt, ráadásul abból is a legmodernebb, a PAC-3 rakéta gyártását kapja meg Ukrajna. Úgy tudom, hogy a világon jelenleg egyetlen ország rendelkezik teljes licensszel a PAC-3 gyártására – Japán. Németország pedig az amerikai Raytheonnal közösen fog hamarosan a régebbi, PAC-2 GEM-T rakétából gyártani (az elmúlt évtizedekben a rakéták karbantartását és felújítását végezhették).

Azonban fontos látni, hogy ez a döntés inkább politikai – egy ilyen rakéta nemcsak drága, de rendkívül nehéz gyártani. Egyetlen rakéta ára kb. 4-5 millió dollár, és minden egyes legyártott komponenst tesztelni és tanúsítani kell. A legnehezebb része az aktív radaros önirányító fej: a rakéta orrában lévő Ka-sávú radarrendszernek milliméteres pontossággal kell bemérnie a több ezres sebességgel (akár Mach 5 felett) száguldó ellenséges ballisztikus fejeket. Ezt a Boeing gyártja, és a mikroelektronikai komponensek tisztaszobás összeszerelése a legszűkebb keresztmetszet. 

Ha ez még nem lenne elég, a PAC-3 nem szárnylapátokkal kormányoz a végfázisban, hanem az orr-részbe épített 180 darab apró, szilárd hajtóanyagú minirakétával. Ezek ezredmásodpercek alatt tüzelnek, hogy a rakétát közvetlenül a célpont útjába lökjék. Ez az úgynevezett Hit-to-Kill technológia, ahol közvetlen ütközéssel semmisítik meg a célt, és nincs hagyományos repeszfej.

Ráadásul a hiperszonikus súrlódási hő miatt a burkolat speciális kompozit anyagokból, titánötvözetekből és hőálló bevonatokból áll, amelyek megmunkálása rendkívül lassú és precíz CNC-marást igényel. 

Beszédes, hogy a Lockheed Martin több mint 13 000 beszállítóval dolgozik együtt, és mintegy 15 amerikai helyszínen folyik a munka. A nagy kereslet ellenére az amerikai vállalat tavaly mindössze kb. 600 darabot tudott gyártani – vagyis napi 1,6 rakétát. A gyártást a következő években növelni próbálják évi 2000 darabra, ami valószínűleg 2030-ra működhet majd.

Vagyis az, hogy Ukrajnában felépül egy önálló Patriotrakéta-gyártás, évekbe telik majd. Viszont önmagában az, hogy USA a világon másodikként volt hajlandó átadni egy ilyen fontos katonai licenszt, amely exponálja egyébként a teljes előállítási láncot, mindenképpen egy politikai áttörésről árulkodik.

Rövid távon ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bírna, ha az USA feloldaná a Starlink használatára vonatkozó tiltást Oroszország területe felett. Ez az, ami azonnali minőségi ugrást jelentene az ukrán mélységi drónképességekben, ráadásul a feloldás hatására nem kellene éveket várni, és pénzbe sem kerülne, mint a Patriotok gyártása, hanem azonnal működne. Innentől kezdve folyamatosan, real time tudnák követni és irányítani a drónokat, az orosz elektronikus zavarás ellenére is. A Wall Street Journal értesülései szerint Trump jóváhagyta a Starlink használatát, vagyis innentől Elon Musk kezében lehet az erről szóló döntés.” 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 20 komment

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Syr Wullam
2026. július 09. 11:05
"Ukrajna most éppen jól áll a háború jelenlegi szakaszában" Most éppen. 😁😁😁
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0
0
powerage
•••
2026. július 09. 10:09 Szerkesztve
"ráadásul abból is a legmodernebb, a PAC-3 rakéta gyártását kapja meg Ukrajna" És ez a legdrágább. A PAC-2 inkább repülőgépek ellen működik. A PAC-3 van meghirdetve a ballisztikus rakéták ellen. A két típus másra van kitalálva, egymást egészítik ki. Mindkettő túlárazott technika, rakéták, főleg az orosz hiperszonikus cuccok ellen nem érnek szart sem. Trump meg gyakrabban váltogatja az álláspontját, mint más az alsógatyáját. Ukrajnának meg végképp nincs hátra annyi, hogy bármilyen gyártókapacitása kiépüljön. Antonka megint csak zsebhokizik.
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1
0
Hangillat
2026. július 09. 10:09
Egyrészt, másrészt, ezekhez alkatrészt.
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2
0
dean007
2026. július 09. 10:08
It's always encouraging to see leaders having a respectful and constructive conversation, especially when global issues are involved. Civil dialogue can often achieve more than public disagreements. For anyone interested in reliable property-related public resources clarkcountyassessor.org can be a useful reference alongside other official information. Hopefully, this positive interaction leads to meaningful progress for everyone involved.
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