Azonban fontos látni, hogy ez a döntés inkább politikai – egy ilyen rakéta nemcsak drága, de rendkívül nehéz gyártani. Egyetlen rakéta ára kb. 4-5 millió dollár, és minden egyes legyártott komponenst tesztelni és tanúsítani kell. A legnehezebb része az aktív radaros önirányító fej: a rakéta orrában lévő Ka-sávú radarrendszernek milliméteres pontossággal kell bemérnie a több ezres sebességgel (akár Mach 5 felett) száguldó ellenséges ballisztikus fejeket. Ezt a Boeing gyártja, és a mikroelektronikai komponensek tisztaszobás összeszerelése a legszűkebb keresztmetszet.

Ha ez még nem lenne elég, a PAC-3 nem szárnylapátokkal kormányoz a végfázisban, hanem az orr-részbe épített 180 darab apró, szilárd hajtóanyagú minirakétával. Ezek ezredmásodpercek alatt tüzelnek, hogy a rakétát közvetlenül a célpont útjába lökjék. Ez az úgynevezett Hit-to-Kill technológia, ahol közvetlen ütközéssel semmisítik meg a célt, és nincs hagyományos repeszfej.

Ráadásul a hiperszonikus súrlódási hő miatt a burkolat speciális kompozit anyagokból, titánötvözetekből és hőálló bevonatokból áll, amelyek megmunkálása rendkívül lassú és precíz CNC-marást igényel.