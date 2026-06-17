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Schwarzenegger és Sharon Stone miatt két napig nem jár a 2-es metró

2026. június 17. 11:19

Ezen a hétvégén, szombaton tartják a Múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint.

2026. június 17. 11:19
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Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Örs vezért tere között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a honlapján szerdán.

A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is fel lehet majd szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolják. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni – olvasható a bkk.hu oldalon.

Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Ezen a hétvégén, szombaton tartják a Múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint.

(MTI)

Fotó: Starpix/APA-PictureDesk via AFP

Összesen 2 komment

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Berendel
2026. június 17. 11:49
"a lezárás várhatóan sokakat érint" Igen, de Geri nem fogja kártalanítani az érintetteket, hanem a Hollywood által fizetett mesés bérleti díjat prémiumként osztja ki a cégvezetőinek, és utána újra sír egy sort, hogy a főváros ki van éheztetve.
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szim-patikus
2026. június 17. 11:28
Szar dolog az öregség. (főleg ha már a közlekedés metroval sem megy)
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