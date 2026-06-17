Schwarzenegger és Sharon Stone miatt két napig nem jár a 2-es metró

Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Örs vezért tere között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a honlapján szerdán.

A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is fel lehet majd szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.