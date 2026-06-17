Paul Lendvai egy bécsi lapban arról ír, hogy Magyar Péter politikai tisztogatása demokratikus kötelesség

A Der Standardban megjelent írásában Paul Lendvai arról értekezik, hogy a Tisza Párt által vezetett választási győzelem után Magyarországon a „rendszerváltás” jóval nehezebb feladatnak bizonyul, mint azt sokan gondolták. A szerző szerint az új miniszterelnök, Magyar Péter már május végéig több fontos közjogi méltóság távozását követelte, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnökét, a legfőbb ügyészét, valamint az Alkotmánybíróság és a médiafelügyeleti szervek vezetőinek lemondását.

Lendvai a történetet úgy keretezi, mintha ezek az intézmények és vezetőik egy korábbi politikai rendszer maradványai lennének, amelyek akadályozzák az új kormány munkáját. Az írás hangvétele ugyanakkor már az első bekezdésektől egyértelművé teszi, hogy a szerző nem kívülálló megfigyelőként értékeli az eseményeket, hanem kifejezetten Magyar Péter politikai célkitűzéseinek igazolására törekszik.

A publicista külön kitér arra, hogy Sulyok Tamás nem volt hajlandó lemondani, sőt az ügyben az Alkotmánybírósághoz és a Velencei Bizottsághoz fordult. Lendvai azt is felidézi, hogy a köztársasági elnök a svájci Weltwoche című lapnak adott interjúban alkotmányellenesnek nevezte a kormány eljárását. A szerző azonban ezt nem tekinti olyan fejleménynek, amely kérdéseket vethetne fel a végrehajtó hatalom és a független intézmények kapcsolatáról. Ehelyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy Sulyok korábban nem bírálta nyilvánosan az Orbán-kormány vitatott intézkedéseit.