Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Tisza Párt jogállam Magyar Péter Sulyok Tamás

Paul Lendvai egy bécsi lapban arról ír, hogy Magyar Péter politikai tisztogatása demokratikus kötelesség

2026. június 17. 11:27

A Der Standardon megjelent írás alapján úgy tűnik, akadnak még olyanok, akik szerint a politikai tisztogatás a demokrácia ünnepe. Magyar Péter követeléseit Paul Lendvai nemhogy aggályosnak nem tartja, hanem egyenesen a jogállam helyreállításának nélkülözhetetlen eszközeként mutatja be.

2026. június 17. 11:27
null

A Der Standardban megjelent írásában Paul Lendvai arról értekezik, hogy a Tisza Párt által vezetett választási győzelem után Magyarországon a „rendszerváltás” jóval nehezebb feladatnak bizonyul, mint azt sokan gondolták. A szerző szerint az új miniszterelnök, Magyar Péter már május végéig több fontos közjogi méltóság távozását követelte, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnökét, a legfőbb ügyészét, valamint az Alkotmánybíróság és a médiafelügyeleti szervek vezetőinek lemondását.

Lendvai a történetet úgy keretezi, mintha ezek az intézmények és vezetőik egy korábbi politikai rendszer maradványai lennének, amelyek akadályozzák az új kormány munkáját. Az írás hangvétele ugyanakkor már az első bekezdésektől egyértelművé teszi, hogy a szerző nem kívülálló megfigyelőként értékeli az eseményeket, hanem kifejezetten Magyar Péter politikai célkitűzéseinek igazolására törekszik.

A publicista külön kitér arra, hogy Sulyok Tamás nem volt hajlandó lemondani, sőt az ügyben az Alkotmánybírósághoz és a Velencei Bizottsághoz fordult. Lendvai azt is felidézi, hogy a köztársasági elnök a svájci Weltwoche című lapnak adott interjúban alkotmányellenesnek nevezte a kormány eljárását. A szerző azonban ezt nem tekinti olyan fejleménynek, amely kérdéseket vethetne fel a végrehajtó hatalom és a független intézmények kapcsolatáról. Ehelyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy Sulyok korábban nem bírálta nyilvánosan az Orbán-kormány vitatott intézkedéseit.

Ezt is ajánljuk a témában

Lendvai szerint a jelenlegi államfő korábbi alkotmánybírósági elnökként, majd köztársasági elnökként „Orbán hűséges végrehajtója” volt. Az írásban a szerző gyakorlatilag azt sugallja, hogy ez önmagában elegendő indok lehet arra, hogy az új politikai vezetés megpróbálja eltávolítani hivatalából.

Magyar Péter terveihez minden érv jól jön

A cikk következő része Polt Péter szerepére koncentrál. Lendvai hangsúlyozza, hogy a korábbi legfőbb ügyész rövid idő alatt továbbította Sulyok beadványát az Alkotmánybíróság elé, majd felidézi, hogy Polt korábban maga is hosszú időn át töltötte be a legfőbb ügyészi tisztséget. A szerző itt már nyílt értékítéletet fogalmaz meg, amikor a latin „manus manum lavat” mondással – vagyis hogy egyik kéz kezet mos – jellemzi az intézmények működését. 

Az olvasó így azt a benyomást kapja, hogy a magyar közjogi rendszer vezető tisztségviselői nem önálló intézményi szereplők, hanem egy összefonódott politikai hálózat részei.

Lendvai érvelésének egyik központi eleme Bárándy Péter korábbi igazságügyi miniszter véleménye. A Der Standard szerzője külön kiemeli Bárándy kijelentését, miszerint:

Ezeket a hivatalvezetőket, akiket Magyar Péter Sulyok Tamással az élen megnevezett, valóban politikailag nevezték ki, és leváltásuk nemcsak az új kormány joga, hanem kötelessége is.

A publicista ezt az álláspontot nem vitatja, nem árnyalja, és nem ütközteti más jogi vagy politikai érvekkel sem. Ehelyett úgy mutatja be, mint amely lényegében lezárja a kérdést. A logika alapján tehát azok a tisztségviselők, akiket politikai többség választott meg, eltávolíthatók, amennyiben egy új politikai erő ezt szükségesnek ítéli.

A „csendes államcsíny” helyett a jogállam helyreállítása

A cikk legérdekesebb része a záró gondolatmenet, ahol Lendvai már nem egyszerűen védi Magyar Péter elképzeléseit, hanem egyenesen történelmi küldetést tulajdonít nekik. A publicista Roger Köppel, a Weltwoche kiadójának véleményére reagál, aki szerint az előkészített alkotmánymódosítások és intézményi átalakítások egy „csendes államcsíny” jegyeit mutathatják. Lendvai ezt határozottan visszautasítja, és azt állítja, hogy a tervezett változtatások valójában

az egyetlen utat jelentik a jogállam és a liberális demokrácia helyreállításához.

Ez a megfogalmazás jól érzékelteti a cikk egészének szemléletét. Míg más értelmezések szerint egy új politikai többség által kezdeményezett, széles körű személyi és intézményi átalakítások komoly vitákat válthatnak ki a hatalmi egyensúlyról, addig Lendvai lényegében eleve eldöntött kérdésként kezeli a problémát. Aki támogatja a változásokat, az a jogállamot támogatja, aki pedig aggályokat fogalmaz meg, az a régi rendszer maradványait védi.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. június 17. 12:04
A retkes sztalinista így értelmezi a demokráciát. Mit is csodálni. Bezzeg, ha kineveznek egy nem ballibsi színházigazgatót, az maga a diktatúra.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. június 17. 12:03
A transznőig jutó másvalóságos progresszió nem ismerheii a regressziót, mert az a haladárság vége.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
•••
2026. június 17. 11:58 Szerkesztve
"Magyarországon a „rendszerváltás” jóval nehezebb feladatnak bizonyul, mint azt sokan gondolták" Értem én, hogy minden fajankó rendszert akar váltani, a hülye bajnai még a fasz pártjának a nevébe is belerajzolta 2013.-ban, és abba soha senki nem gondolt bele, hogy melyik rendszert is akarja melyikre váltani? Ezek mindig a komcsi rendszert akarják visszahozni, és úgy eladni, hogy most aztán dehaladók vagyunk, minden milyen jó lesz. És hogy, hogy nem, mindig imf a vége.
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. június 17. 11:54
Poloska Péter: " anyátok megy a börtönbe, ti pedig (gyerekei) intézetbe "
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!