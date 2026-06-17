Paul Lendvai egy bécsi lapban arról ír, hogy Magyar Péter politikai tisztogatása demokratikus kötelesség

A cikk legérdekesebb része a záró gondolatmenet, ahol Lendvai már nem egyszerűen védi Magyar Péter elképzeléseit, hanem egyenesen történelmi küldetést tulajdonít nekik. A publicista Roger Köppel, a Weltwoche kiadójának véleményére reagál, aki szerint az előkészített alkotmánymódosítások és intézményi átalakítások egy „csendes államcsíny” jegyeit mutathatják. Lendvai ezt határozottan visszautasítja, és azt állítja, hogy a tervezett változtatások valójában
az egyetlen utat jelentik a jogállam és a liberális demokrácia helyreállításához.
Ez a megfogalmazás jól érzékelteti a cikk egészének szemléletét. Míg más értelmezések szerint egy új politikai többség által kezdeményezett, széles körű személyi és intézményi átalakítások komoly vitákat válthatnak ki a hatalmi egyensúlyról, addig Lendvai lényegében eleve eldöntött kérdésként kezeli a problémát. Aki támogatja a változásokat, az a jogállamot támogatja, aki pedig aggályokat fogalmaz meg, az a régi rendszer maradványait védi.