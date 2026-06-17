Brutális leépítések a liberális brit média fellegvárában, mutatjuk a számokat

A BBC közölte, hogy 550 munkahelyet szüntet meg a vállalat annak a megszorítási programnak a részeként, amelynek értelmében összesen 500 millió fontot akarnak megspórolni, és összesen 1800–2000 munkavállalónak mondanak majd búcsút. Jonathan Munro, a BBC News ideiglenes vezérigazgatója által vázolt tervek szerint számos műsor megszűnik, csökkentik a műsorvezetők számát, valamint változtatásokat eszközölnek az egyes műsorok gyártásában is.

Matt Brittin, a BBC vezérigazgatója szerint a megtakarítások érdekében kemény döntéseket kell hozni, amelyek alapos munkát igényelnek, és nem mind lesz készen egyszerre. Hozzátette, hogy 10 százalékkal csökkentik a vezető pozíciók számát is a vállalatnál.