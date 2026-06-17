Brutális leépítések a liberális brit média fellegvárában, mutatjuk a számokat

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A vezérigazgató éppen a nyaralása alatt jelentette be, több mint 500 ember kirúgását.
A BBC közölte, hogy 550 munkahelyet szüntet meg a vállalat annak a megszorítási programnak a részeként, amelynek értelmében összesen 500 millió fontot akarnak megspórolni, és összesen 1800–2000 munkavállalónak mondanak majd búcsút. Jonathan Munro, a BBC News ideiglenes vezérigazgatója által vázolt tervek szerint számos műsor megszűnik, csökkentik a műsorvezetők számát, valamint változtatásokat eszközölnek az egyes műsorok gyártásában is.
Matt Brittin, a BBC vezérigazgatója szerint a megtakarítások érdekében kemény döntéseket kell hozni, amelyek alapos munkát igényelnek, és nem mind lesz készen egyszerre. Hozzátette, hogy 10 százalékkal csökkentik a vezető pozíciók számát is a vállalatnál.
A bejelentés időzítése ugyanakkor igencsak pikánsra sikeredett, mivel Brittin éppen szabadságon van.
Philippa Childs, a Bectu média- és szórakoztatóipari szakszervezet vezetője szerint „messze nem ideális”, hogy a megszorítások pontosan a BBC charta-megújításával egy időben történnek.
A National Union of Journalists (NUJ) szerint a tervezett megszorítások „elkeserítőek lesznek a közönség számára mindenhol”.
John Sailing, az NUJ rádiózási és televíziós ágazatának országos szervezője azt mondta: „A korábbi megszorítások miatt a tagjaink már most is többet kénytelenek dolgozni szűkösebb feltételek közepette, és kiégés fenyegeti őket. Ami még rosszabb, hogy további elbocsátások várhatók.”
Nyitókép forrása: Susannah Ireland / AFP
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