Csehországból érkezett: az Európai Bizottság megengedte Magyar Péternek azt, amiért Orbán Viktort azonnal megbüntetné

Magyar mostani döntése – miszerint igazságügyi miniszternek sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte – a nepotizmus iskolapéldája.

Bár Magyar Péter hangsúlyozza a jogállamiság helyreállításának fontosságát és dilemmáját családi kapcsolatai miatt, kritikusai szerint ezzel ő is azt a „családi vállalkozás” modellt követi, amit Orbán Viktor rendszerében bírált. A cikk ironikusan jegyzi meg: ha Orbán nevezné ki saját rokonát miniszternek, Brüsszel diktatúráról beszélne és szankciókat vezetne be.