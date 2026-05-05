Csehországból érkezett: az Európai Bizottság megengedte Magyar Péternek azt, amiért Orbán Viktort azonnal megbüntetné

2026. május 05. 09:47

A Lidové noviny publicisztikája ironikusan jegyzi meg, hogy ha Orbán Viktor nevezné ki saját rokonát miniszternek, ahogyan azt Magyar Péter tette, Brüsszel diktatúráról beszélne és szankciókat vezetne be.

A Lidové noviny cikke Magyar Péter politikai pályafutását és kinevezési gyakorlatait bírálja, kiemelve, hogy korábbi pozícióit felesége, Varga Judit révén szerezte.

A szerző szerint

Magyar mostani döntése – miszerint igazságügyi miniszternek sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte – a nepotizmus iskolapéldája.

Bár Magyar Péter hangsúlyozza a jogállamiság helyreállításának fontosságát és dilemmáját családi kapcsolatai miatt, kritikusai szerint ezzel ő is azt a „családi vállalkozás” modellt követi, amit Orbán Viktor rendszerében bírált. A cikk ironikusan jegyzi meg: ha Orbán nevezné ki saját rokonát miniszternek, Brüsszel diktatúráról beszélne és szankciókat vezetne be.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palatin
2026. május 05. 12:55
A választásra jogosult csöcselékkel az a legnagyobb baj, hogy nekik fogalmuk sincs arról, hogy mi a saját érdekük. Ezért, ha sokabn vannak, elkurhatják az egész ország jövöjét.
Palatin
2026. május 05. 12:52
Az önmagában örvendetes, hogy az unió elöbb-utóbb összeomlik. A baj csak az, hogy a leggyengébbeket fogja maga alá temetni. És azok mi vagyunk.
balatontihany-25
2026. május 05. 12:50
Úgy bizony! Ha O. V. nevezte volna ki a sógorát miniszternek, Ursula banya, meg a rusnya Manfred bácsi tombolna és százféle szankcióüval fenyegetőzne, s egyik eljárást indítanák a másik után...
Janika50
2026. május 05. 12:49
Neeeeeemmm kérem! Ezek európai értékek!!! Gondolom a régensasszony mint az új fennséges asszonyság így döntött. És ha a jogzseni azt mondja, ez európai, akkor az.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!