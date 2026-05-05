Csehországból érkezett: az Európai Bizottság megengedte Magyar Péternek azt, amiért Orbán Viktort azonnal megbüntetné

Von der Leyen nem lesz boldog: még a Politico is megmosolyogta Magyar Péter döntését
Az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállamisági előrelépést az uniós források felszabadításához.
A Lidové noviny publicisztikája ironikusan jegyzi meg, hogy ha Orbán Viktor nevezné ki saját rokonát miniszternek, ahogyan azt Magyar Péter tette, Brüsszel diktatúráról beszélne és szankciókat vezetne be.
A Lidové noviny cikke Magyar Péter politikai pályafutását és kinevezési gyakorlatait bírálja, kiemelve, hogy korábbi pozícióit felesége, Varga Judit révén szerezte.
A szerző szerint
Magyar mostani döntése – miszerint igazságügyi miniszternek sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte – a nepotizmus iskolapéldája.
Bár Magyar Péter hangsúlyozza a jogállamiság helyreállításának fontosságát és dilemmáját családi kapcsolatai miatt, kritikusai szerint ezzel ő is azt a „családi vállalkozás” modellt követi, amit Orbán Viktor rendszerében bírált. A cikk ironikusan jegyzi meg: ha Orbán nevezné ki saját rokonát miniszternek, Brüsszel diktatúráról beszélne és szankciókat vezetne be.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.