Szétesés Kijevben – Zelenszkij egyre nagyobb bajban van

A hetedik éve ülésező ukrán parlamentben egyre több képviselő hagyja figyelmen kívül Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezéseit, miközben elnöki párti és ellenzéki képviselők tucatjai ellen emeltek vádat korrupció miatt.
Csaknem tíz év: ennyi ideig tartott a brit parlament ciklusa az 1935-ös választástól kezdve. Winston Churchill nagykoalíciós kormánya végigszolgálta a világháborús éveket, végül Amerika életbe vágó segítségével és szövetségével legyőzte az ellenséget. De mire öt év háborúzás után eljött 1945 győzedelmes tavasza, a brit választók belefáradtak a véráztatta korszak vezetőjébe – így az 1945. júliusi választáson Churchill és Konzervatív Pártja súlyos vereséget szenvedett.
Nos, az ukrán demokrácia állapota soha nem volt összehasonlítható a brit berendezkedéssel, mégis sok tekintetben hasonló körülmények és dinamikák érvényesülnek az ötödik éve háborúban álló Ukrajnában is.
Hetedik éve ülésezik a kijevi parlament: a legutóbbi, 2019 júliusában tartott választás a mából visszanézve mintha egy egészen más történelmi korszakban lett volna megtartva.
2019 első felében brutális átrendeződés ment végbe az ukrán politikában. A korábban tévés showmanként, humoristaként és színészként ismertté vált Volodimir Zelenszkij addigra hatalmas sikert ért el A nép szolgája című tévésorozatával, amelyben egy az ukrán közállapotok miatt elégedetlen tanárembert alakított, aki felháborodásában úgy dönt, ő is elindul elnöknek – és meg is választják, hogy rendet tegyen. A filmes sztorit aztán átültette a valódi közéletbe: 2018 végén Zelenszkij bejelentette, hogy elindul az elnökválasztáson, 2019 első hónapjaiban pedig a kívülről jött, a tévéből ismert, egyszerű és népszerű populista igazságokat kimondó homo novus szerepében átvette a vezetést a népszerűségi versenyben.
A 2019. áprilisi elnökválasztás első fordulójában Zelenszkij a szavazatok 30 százalékával lett első, messze megelőzve a hatalomban lévő elnököt, a 16 százalékot elérő Petro Porosenkót és a többi jelöltet. A második fordulóban pedig, Porosenkóval még egyszer megmérkőzve, Zelenszkij az összes szavazat 75 százalékát kapta.