Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború volodimir zelenszkij winston churchill ukrán ukrajna

Szétesés Kijevben – Zelenszkij egyre nagyobb bajban van

2026. április 12. 15:13

A hetedik éve ülésező ukrán parlamentben egyre több képviselő hagyja figyelmen kívül Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezéseit, miközben elnöki párti és ellenzéki képviselők tucatjai ellen emeltek vádat korrupció miatt.

Rajcsányi Gellért
Csaknem tíz év: ennyi ideig tartott a brit parlament ciklusa az 1935-ös választástól kezdve. Winston Churchill nagykoalíciós kormánya végigszolgálta a világháborús éveket, végül Amerika életbe vágó segítségével és szövetségével legyőzte az ellenséget. De mire öt év háborúzás után eljött 1945 győzedelmes tavasza, a brit választók belefáradtak a véráztatta korszak vezetőjébe – így az 1945. júliusi választáson Churchill és Konzervatív Pártja súlyos vereséget szenvedett.

Zelenszkij-ellenes tüntetők 2025 nyarán Kijevben
Fotó: Shutterstock

Nos, az ukrán demokrácia állapota soha nem volt összehasonlítható a brit berendezkedéssel, mégis sok tekintetben hasonló körülmények és dinamikák érvényesülnek az ötödik éve háborúban álló Ukrajnában is.

Hetedik éve ülésezik a kijevi parlament: a legutóbbi, 2019 júliusában tartott választás a mából visszanézve mintha egy egészen más történelmi korszakban lett volna megtartva.

2019 első felében brutális átrendeződés ment végbe az ukrán politikában. A korábban tévés showmanként, humoristaként és színészként ismertté vált Volodimir Zelenszkij addigra hatalmas sikert ért el A nép szolgája című tévésorozatával, amelyben egy az ukrán közállapotok miatt elégedetlen tanárembert alakított, aki felháborodásában úgy dönt, ő is elindul elnöknek – és meg is választják, hogy rendet tegyen. A filmes sztorit aztán átültette a valódi közéletbe: 2018 végén Zelenszkij bejelentette, hogy elindul az elnökválasztáson, 2019 első hónapjaiban pedig a kívülről jött, a tévéből ismert, egyszerű és népszerű populista igazságokat kimondó homo novus szerepében átvette a vezetést a népszerűségi versenyben.

A 2019. áprilisi elnökválasztás első fordulójában Zelenszkij a szavazatok 30 százalékával lett első, messze megelőzve a hatalomban lévő elnököt, a 16 százalékot elérő Petro Porosenkót és a többi jelöltet. A második fordulóban pedig, Porosenkóval még egyszer megmérkőzve, Zelenszkij az összes szavazat 75 százalékát kapta.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 12. 15:25
Korrupció jellemzőbben ott van, ahol a több pénz, az pedig az államhatalom, a kormány. Valószerűtlen, hogy az országgyűlési képviselők közül az ellenzékiek legyenek a korruptabbak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!