Orosz szakértők szerint Orbán Viktor a húsz évvel ezelőtti önmagától szenvedett vereséget

Benjámín Netanjáhú üzent Orbán Viktornak: Ezt sohasem fogjuk elfelejteni, miniszterelnök úr!
A szakértők megnevezték a választás legnagyobb vesztesét is.
Nemzetközi szintéren a Donald Trump vezette amerikai kormányzat a legnagyobb vesztese a magyarországi parlamenti választásoknak – hangzott el a Rosszija Szegodnya médiacsoport moszkvai székházában orosz politológusok részvételével megrendezett kerekasztal-beszélgetésen.
Dmitrij Bunyevics, az Oroszországi Stratégiai Kutatóintézet igazgatójának tanácsadója szerint Donald Trump és az amerikai jobboldal nemcsak barátként, de példaként is tekintett Orbán Viktorra, J. D. Vance budapesti látogatását pedig a választási eredmény tükrében kudarcnak minősítette. Szintén vesztesként említette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akinek Orbán volt a legfőbb pártfogója az unióban.
Alekszandr Martinov, az Új Államok Nemzetközi Intézetének igazgatója szerint ukrán szakértők állhatnak a Tisza jó szereplésének a hátterében az egyéni körzeteket tekintve akik szerinte jelen lesznek a hét végén esedékes bolgár választásokon is. Szerinte Orbán „gyengesége” abban mutatkozott meg, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus ügyében nem hirdetett ki ultimátumot és nem tett éles kijelentéseket.
Ugyanakkor úgy látja, hogy a magyar kormányváltás után nem lehet teljes fordulatra számítani, mert Magyar Péter más ember jelöltként és miniszterelnökként. Figyelmeztetett
,a Tisza Párt vezetőjének meg kell majd hálálnia az EU-nak a támogatást az Ukrajnának nyújtandó hitel blokkolásának feloldásával,
de ha lemond az orosz energiahordozókról, akkor az meglátszik majd a magyar benzinárakon, és a gazdasági helyzet romlani fog, ahogy Horvátország esetében is történt.
A választási eredményről úgy vélekedett:
„Orbán a húsz évvel ezelőtti önmagától szenvedett vereséget.”
Szerinte Magyar Péter a a hatalmi harcban rövidebb idő alatt fogja bejárni ugyanazt az utat, amit Orbán húsz év alatt tett meg.
Mint fogalmazott, az Ukrajnának szánt uniós 90 milliárd euró ügyében Magyarnak „teljesítenie kell kötelezettségeit”, ám
olajat venni „máshonnan nem lehet, főleg Trump (iráni háborúja) után”.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala