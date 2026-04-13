04. 13.
hétfő
rosszija szegodnya Magyar Péter választás orbán viktor

Orosz szakértők szerint Orbán Viktor a húsz évvel ezelőtti önmagától szenvedett vereséget

2026. április 13. 20:24

A szakértők megnevezték a választás legnagyobb vesztesét is.

2026. április 13. 20:24
Nemzetközi szintéren a Donald Trump vezette amerikai kormányzat a legnagyobb vesztese a magyarországi parlamenti választásoknak –  hangzott el a Rosszija Szegodnya médiacsoport moszkvai székházában orosz politológusok részvételével megrendezett kerekasztal-beszélgetésen.

Dmitrij Bunyevics, az Oroszországi Stratégiai Kutatóintézet igazgatójának tanácsadója szerint Donald Trump és az amerikai jobboldal nemcsak barátként, de példaként is tekintett Orbán Viktorra, J. D. Vance budapesti látogatását pedig a választási eredmény tükrében kudarcnak minősítette. Szintén vesztesként említette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akinek Orbán volt a legfőbb pártfogója az unióban.

Alekszandr Martinov, az Új Államok Nemzetközi Intézetének igazgatója szerint ukrán szakértők állhatnak a Tisza jó szereplésének a hátterében az egyéni körzeteket tekintve akik szerinte jelen lesznek a hét végén esedékes bolgár választásokon is. Szerinte Orbán „gyengesége” abban mutatkozott meg, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus ügyében nem hirdetett ki ultimátumot és nem tett éles kijelentéseket.

Ugyanakkor úgy látja, hogy a magyar kormányváltás után nem lehet teljes fordulatra számítani, mert Magyar Péter más ember jelöltként és miniszterelnökként. Figyelmeztetett

,a Tisza Párt vezetőjének meg kell majd hálálnia az EU-nak a támogatást az Ukrajnának nyújtandó hitel blokkolásának feloldásával, 

de ha lemond az orosz energiahordozókról, akkor az meglátszik majd a magyar benzinárakon, és a gazdasági helyzet romlani fog, ahogy Horvátország esetében is történt.

A választási eredményről úgy vélekedett:

 „Orbán a húsz évvel ezelőtti önmagától szenvedett vereséget.”

 Szerinte Magyar Péter a  a hatalmi harcban rövidebb idő alatt fogja bejárni ugyanazt az utat, amit Orbán húsz év alatt tett meg.

Mint fogalmazott, az Ukrajnának szánt uniós 90 milliárd euró ügyében Magyarnak „teljesítenie kell kötelezettségeit”, ám 

olajat venni „máshonnan nem lehet, főleg Trump (iráni háborúja) után”.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Reszelő Aladár
2026. április 13. 22:23
Kétségtelenül lesz idő elemezni a helyzetet, mert választások 3 évig nem lesznek, a 2/3 pedig kb bármilyen ellenzéki munkát szimbolikussá tesz, a elmúlt évek ellenzéki politikacsinálása különben sem a parlamentben zajlott. Meg kell találni az okokat, legyenek azok a saját hibák, a Facebook, az ukránok (akiknek a befolyásolás a jó befolyásoljás), a jenkik,a ruszkik, az Unió a bárki. Most Bütyök úr jön és meglátjuk mire megy a fenti urakkal 4 hét alatt és dob-e valaha akkorát mint Orbán 40 év alatt. Tudjuk hogy nem, de arra sem vágyom, hogy Bütyök minden elqxrjon, mert az nekünk nagyon sokba lesz. A népszerűsége pont addig tart majd.
massivement5
2026. április 13. 22:16
Mi lesz Brüsszel elfoglalásával és a világrendszerváltással?
massivement5
2026. április 13. 22:13
Sokan kérték, hogy legyen miniszterelnök-jelölti vita a köztévén a brutális fideszpropaganda meg az álellenzéki okoskodók helyett. Rohadt nagy pofával, arrogánsak szartak arra is. Nincs is Magyar Péter, és már meg is bukott! Maradt Németh Balázska troll vihogása. Érdemes visszanézni őket...
szim-patikus
•••
2026. április 13. 21:54 Szerkesztve
Orbán az a sejt, amelyik csak egyre nő és kidurranásáig erről mit sem sejt. (talán egy tükörtartó jó lett volna nekli)
