Megrendült a bizalom: Fico továbbra sem bízik Zelenszkijben

A Szlovákia és Ukrajna közötti bizalom megrendült – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki kétségbe vonta, hogy a Barátság vezetéket „egyáltalán helyreállítják-e” – írja a Demokrata.

„Nem lennék meglepve, ha a 90 milliárd eurós hitelt felszabadítanák, és akkor az olajszállítások ismét leállnának” – mondta Fico, akinek a szavait a DennikN idézte. A kormányfő hozzátette: kabinetje folyamatosan figyelemmel kíséri a Barátság olajvezeték körüli fejleményeket.