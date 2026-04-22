Megrendült a bizalom: Fico továbbra sem bízik Zelenszkijben

Óriási a baj, minden idők legnagyobb energiaválsága jöhet – ráadásul Ukrajna blokkolja hazánk kőolajellátását
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.
A szlovák elnök továbbra is figyelemmel kíséri a Barátság olajvezeték körüli fejleményeket.
A Szlovákia és Ukrajna közötti bizalom megrendült – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki kétségbe vonta, hogy a Barátság vezetéket „egyáltalán helyreállítják-e” – írja a Demokrata.
„Nem lennék meglepve, ha a 90 milliárd eurós hitelt felszabadítanák, és akkor az olajszállítások ismét leállnának” – mondta Fico, akinek a szavait a DennikN idézte. A kormányfő hozzátette: kabinetje folyamatosan figyelemmel kíséri a Barátság olajvezeték körüli fejleményeket.
Mint írtuk: megérkezett a jóváhagyás, mehet Zelenszkijnek a 90 milliárd euró: innentől már csak formaságok választják el Ukrajnát az álomösszegtől.
Nyitókép: Milan Jaros/Getty Images