Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Választás 2026
együttműködés jd vance magyarország egyesült államok donald trump orbán viktor

Korszakalkotó együttműködések jönnek Magyarország és az Egyesült Államok között, ha Orbán marad a miniszterelnök – csodás eredményekkel zárult J. D. Vance budapesti látogatása

2026. április 11. 22:36

Jóval több ez, mint szimpla diplomáciai gesztus.

2026. április 11. 22:36
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, JD Vance amerikai alelnök a hét elején kétnapos látogatásra érkezett Budapestre, amelyen az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Orbán Viktort, valamint kinyilvánította az amerikaiak szimpátiáját a magyar emberek felé. Az alelnök látogatása azonban jóval több volt egyszerű diplomáciai gesztusnál. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében részletesen beszámolt arról, milyen gazdasági és stratégiai együttműködésről állapodott meg a két államférfi egymással, amelyek hosszú távon is megerősítik a kétoldalú kapcsolatokat.

A két ország közötti megállapodások az  energetikától kezdve az űriparon át a biztonságpolitikáig számos stratégiai területet érintenek, amelyek nemcsak  politikai, hanem gazdasági szempontból is jelentősek.

Az amerikai alelnöki hivatal által közzétett lista szerint több ágazatban történt előrelépés, köztük az energetika, a nukleáris ipar, a technológia, az egészségügy, a védelem és az űripar területén. Ezek az együttműködések a jövőben tovább bővülhetnek.

Az energetikai megállapodások különösen hangsúlyosak: a Mol jelentős mennyiségű amerikai kőolajat vásárolt, ami  nemcsak a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, hanem 

hozzájárul Magyarország energiaellátásának diverzifikálásához is.

A nukleáris együttműködés alapjait már Donald Trump és Orbán Viktor korábbi tárgyalásai lefektették. A mostani látogatás viszont megerősítette Washingtonban megbeszélteket, és megnyitotta az utat amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi bevezetése előtt. A tervek szerint akár tíz ilyen reaktor is épülhet, amerikai vállalatok – például a GE Vernova, a Holtec International és a Westinghouse Electric – bevonásával. A projektben a magyar MVM is részt vesz.

A technológiai együttműködés részeként a Microsoft képzési programokat indít a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetem együttműködésben, különös tekintettel a digitalizációra és a mesterséges intelligenciára. Az egészségügyben pedig a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem hoz létre közösen onkológiai központot. Emellett a védelmi együttműködés is erősödhet, mivel Magyarország HIMARS rakétarendszerek beszerzését tervezi.

Összességében a megállapodások növelik Magyarország gazdasági vonzerejét és erősítik a transzatlanti kapcsolatokat, ami hosszú távon stabilitást és fejlődési lehetőségeket biztosít mindkét fél számára, állapították meg a szakértők.

Az alelnök látogatásának sikerességét az is mutatja, hogy Donald Trump pénteken este közösségi oldalán azt írta, ha Orbán Viktor nyeri a választást, az USA teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot.

„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta az amerikai elnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. április 11. 22:50
Na jó, az üzlet az üzlet. Ha megéri az amiknak itt befektetni, akkor egy poloskás kormány esetében is jönnek.
Bi Tang Tomee
2026. április 11. 22:48
Csak vigyázni azzal az együttműködéssel. Jön még republikánus kutyára demokrata dér.
socialismo-e-muerte
2026. április 11. 22:46 Szerkesztve
Hungary is not USA. Respect this. Hungary is a thousand or more year old culture. We have survived the tatars, the ottomans and trianon. I do not want to drink american Cola, nor Pepsi. I do not want americanism. I want hungarism. We can produce what we want, what we need.
Takagi
2026. április 11. 22:41 Szerkesztve
Imádom az USA-t! Szép ország, sok jó emberrel. Montana gyönyörű! Hajrá Trump és JDV!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!