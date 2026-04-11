Korszakalkotó együttműködések jönnek Magyarország és az Egyesült Államok között, ha Orbán marad a miniszterelnök – csodás eredményekkel zárult J. D. Vance budapesti látogatása

Az energetikai megállapodások különösen hangsúlyosak: a Mol jelentős mennyiségű amerikai kőolajat vásárolt, ami nemcsak a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, hanem

hozzájárul Magyarország energiaellátásának diverzifikálásához is.

A nukleáris együttműködés alapjait már Donald Trump és Orbán Viktor korábbi tárgyalásai lefektették. A mostani látogatás viszont megerősítette Washingtonban megbeszélteket, és megnyitotta az utat amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi bevezetése előtt. A tervek szerint akár tíz ilyen reaktor is épülhet, amerikai vállalatok – például a GE Vernova, a Holtec International és a Westinghouse Electric – bevonásával. A projektben a magyar MVM is részt vesz.

A technológiai együttműködés részeként a Microsoft képzési programokat indít a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetem együttműködésben, különös tekintettel a digitalizációra és a mesterséges intelligenciára. Az egészségügyben pedig a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem hoz létre közösen onkológiai központot. Emellett a védelmi együttműködés is erősödhet, mivel Magyarország HIMARS rakétarendszerek beszerzését tervezi.