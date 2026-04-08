Ez fájni fog Magyar Péternek: megkérdezték az amerikai alelnököt, ismeri-e a Tisza-vezért (VIDEÓ)

JD Vance amerikai alelnök az Indexnek adott interjújában Magyar Péterről és a Tisza Pártról is szóba került. Az amerikai politikust arról kérdezték, mennyit tud a magyarországi ellenzékről, a Tisza Pártról és Magyar Péterről. Vance a válaszával földbe döngölte az ellenzék vezetőjét:

elmondta, nem sokat tud róla, és egyébként is Orbán Viktor barátjaként van Budapesten.

„Az ellenzék nincs a fókuszomban” – fogalmazott. Vance hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez. Elmondta, Orbán Viktor egy igazi államférfi, aki mindenkivel a világon tud tárgyalni, és emiatt az Egyesült Államok számára is felbecsülhetetlen érték, hogy jó kapcsolatban állnak a miniszterelnökkel.