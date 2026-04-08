Ez fájni fog Magyar Péternek: megkérdezték az amerikai alelnököt, ismeri-e a Tisza-vezért (VIDEÓ)

JD Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Nem maradt más a Tiszának, mint a valóság elemi erejű tagadása. Izomból, ahogy a csövön kifér, még négy napig. Kohán Mátyás írása.
Hiába talál ki újabb és újabb meséket Magyar Péter, a valóság rendre megcáfolja.
JD Vance amerikai alelnök az Indexnek adott interjújában Magyar Péterről és a Tisza Pártról is szóba került. Az amerikai politikust arról kérdezték, mennyit tud a magyarországi ellenzékről, a Tisza Pártról és Magyar Péterről. Vance a válaszával földbe döngölte az ellenzék vezetőjét:
elmondta, nem sokat tud róla, és egyébként is Orbán Viktor barátjaként van Budapesten.
„Az ellenzék nincs a fókuszomban” – fogalmazott. Vance hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez. Elmondta, Orbán Viktor egy igazi államférfi, aki mindenkivel a világon tud tárgyalni, és emiatt az Egyesült Államok számára is felbecsülhetetlen érték, hogy jó kapcsolatban állnak a miniszterelnökkel.
Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk, aki valóban képes közvetíteni, és aki képes párbeszédet folytatni az ukránokkal vagy az oroszokkal. Éppen ezért ő számunkra felbecsülhetetlen értékű segítség. Éppen ezért vagyok Viktor párti”
– jelentette ki Vance.
Az amerikai alelnök budapesti sajtótájékoztatója után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „elengedte Orbán Viktor kezét”. Ugyanakkor Vance kijelentései egyértelműen mutatják, hogy a Tisza Párt elnöke már nem tud mást csinálni, mint párhuzamos valóságokat felépíteni a hívei számára. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja a tényeket: Magyar Péter politikailag aligha számít tényezőnek, az Egyesült Államok vezetői pedig Orbán Viktor mellett állnak teljes mellszélességgel.
Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI
