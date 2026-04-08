Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
JD Vance tisza párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter egyesült államok orbán viktor

Ez fájni fog Magyar Péternek: megkérdezték az amerikai alelnököt, ismeri-e a Tisza-vezért (VIDEÓ)

2026. április 08. 09:35

Hiába talál ki újabb és újabb meséket Magyar Péter, a valóság rendre megcáfolja.

2026. április 08. 09:35
null

JD Vance amerikai alelnök az Indexnek adott interjújában Magyar Péterről és a Tisza Pártról is szóba került. Az amerikai politikust arról kérdezték, mennyit tud a magyarországi ellenzékről, a Tisza Pártról és Magyar Péterről. Vance a válaszával földbe döngölte az ellenzék vezetőjét:

elmondta, nem sokat tud róla, és egyébként is Orbán Viktor barátjaként van Budapesten.

„Az ellenzék nincs a fókuszomban” – fogalmazott. Vance hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez. Elmondta, Orbán Viktor egy igazi államférfi, aki mindenkivel a világon tud tárgyalni, és emiatt az Egyesült Államok számára is felbecsülhetetlen érték, hogy jó kapcsolatban állnak a miniszterelnökkel.

Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk, aki valóban képes közvetíteni, és aki képes párbeszédet folytatni az ukránokkal vagy az oroszokkal. Éppen ezért ő számunkra felbecsülhetetlen értékű segítség. Éppen ezért vagyok Viktor párti”

– jelentette ki Vance.

Az amerikai alelnök budapesti sajtótájékoztatója után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „elengedte Orbán Viktor kezét”. Ugyanakkor Vance kijelentései egyértelműen mutatják, hogy a Tisza Párt elnöke már nem tud mást csinálni, mint párhuzamos valóságokat felépíteni a hívei számára. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja a tényeket: Magyar Péter politikailag aligha számít tényezőnek, az Egyesült Államok vezetői pedig Orbán Viktor mellett állnak teljes mellszélességgel.

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI 

Ergit
2026. április 08. 12:25
Minek foglalkozni az ellenzékkel, ha a jelenlévő kormány Orbán Viktorral az élen nagyon jó??
mnmn
2026. április 08. 12:22 Szerkesztve
A tosza csőcselék esetleg mesélhetne arról hogy fostos Pötyihez miért nem jött senki az EU-ból megtámogatni a kampányt, még a Daniel Freud sem. Az előző választásoknál mindenféle szoci és libsi pártelnökök itt tobzódtak az "óellenzéknél", de úgy látszik a fostos nekik is gáz, ők is csak messziről bottal piszkálják.
balatontihany-25
2026. április 08. 12:05
Szegény, szerencsétlen tiszás pojáca... Sok európai vezető örülne, ha az USA vezetése így "engedné el a kezét". Az pedig abszolút nyilvánvaló, hogy az USA alelnöke azt mondja: minden demokratikusan választott kormánníyal együttműködnek, mert a diplomácia nyelve ezt kívánja meg. Így koirrekt. De abszolute nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok elnöke - aki barátjának nevezi Orbán Viktort és a legjobb európai vezetőnek -, továbbá az alelnök egyértelműen Orbán Viktor mellett áll. Ezzel szemben a számukra ismeretlen tiszás pojáca mást sem csinál, mint hergel, uszit, otrombán hazudozik és csúcsra járatja a gyűlölködést. Ebben valóban verhetetlenek...
Palatin
2026. április 08. 11:40 Szerkesztve
Magyar Péter egy visszataszító jelenség, akinek semmi estre sem szabad gyöznie, kölönben Magyrországnak vége. De mégsem ö az igazi bünös. Ö olyan, amilyen, nem tehet róla, hogy pszichopatának, szélhámosnak, gonosznak született. AZ IGAZI BÜNÖSÖK, AZ IGAZI NEMZETÁRULÒK AZOK, AKIK ÖT TÀMOGATJÀK. Az a sötét, lúzer csürhe + az a globalista, kalandor, nemzetgyalázó eli , akik már a bolsevikokat is támogatták és hatalomra juttatták . Ök akarják a nemzetet önös érdekekböl megint a szakadékba lökni. Ehhez használják ki a naiv, gyarló, bávatag réteget. Ugyanaz a szinjáték látszik kibontakozni, mint a kommunista hatalom átvétel során. Csak ezt a gonosz trükköt fiatalabb nemzedék nem ismeri, ezért lehet mégegyszer megpróbálni, gondolják ezek a gazemberek
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!