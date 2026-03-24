Tegeződve, ballisztikus rakétával fenyegetőzve próbálta kioktatni Tseber Roland a magyar miniszterelnököt
„Hozza” a szokásos fenyegetőzést Tseber Roland abban a videójában, amelyben kifejezetten Orbán Viktornak üzent.
Várjuk a magyar ellenzéki sajtó reakcióját erre a videóra is.
A Mandiner szerkesztőségéhez eljutott videóban
Magyar Péterr kiutasított ukrán kémbarátja, Tseber Roland kiadta az ukázt a politikusoknak, elemzőknek és minden ukránnak,
hogy egy szót se szóljanak Magyarországról, mert, ahogy fogalmaz, a már elhangzott fenyegetésekkel „mi magunk erősítjük meg Orbán szavait” és
ezáltal ártanak a Tisza esélyeinek.
Ezek megint tények, kimondott szavak, ahogy Panyi Szabolcs hazaárulását is tények és hangfelvétel bizonyítja, míg azt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter „az oroszoknak jelent”, nem bizonyítja semmi. Vagyis a tények azt bizonyítják, hogy
Szijjártó Péter általános diplomáciai beszélgetést folytat és a magyar érdekeket képviseli, ellentétben Panyi Szabolccsal és Tseber Rolanddal,
vagyis a Tisza Párttal, akik a hazaárulás minősített esetét követték el.
Ezt is ajánljuk a témában
A következtetések levonása az igazságszolgáltatás feladata a tények alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.
Nyitókép: Képernyőkép