03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
biztonság budapesti Választás 2026 zsidó lakosság

Kénytelen volt beismerni a német állami tévé: Berlinben retteg, miközben Budapesten láthatóan virágzik a zsidó élet

2026. március 24. 23:39

Leesett az álla a Budapestre utazó német riporternek: kimondta a kőkemény igazságot arról, miért a magyar főváros a legbiztonságosabb Európában.

Budapesten a zsidó élet láthatóan és magabiztosan virágzik, az antiszemitizmus pedig elhanyagolható szerepet játszik a közéletben – legalábbis ez derül ki az ARD németnyelvű adásából. Orbán Viktor Izrael-barátsága és migrációs politikája biztonságérzetet ad a zsidó közösségnek. Sok budapesti zsidó vallású ember pedig nagyra értékeli ezt, így a politikai viták ellenére biztonságosabban érzik magukat Magyarországon, mint más nyugat-európai nagyvárosokban. 

A műsor megemlíti, hogy választások közelednek, és Orbán Viktor kihívóval néz szembe Magyar Péter személyében, ennek kapcsán Andreas Bachmann, az ARD tudósítója tudni akarta, hogy a zsidó állampolgárok szavazatai segítenek-e neki hivatalban maradni, így Budapestre utazott, hogy kiderítse ezt. 

Orbán Viktor és a zsidó közösség kapcsolata

Biztonság és szolidaritás: A kormány „zéró toleranciát” hirdetett az antiszemitizmussal szemben. A közösség tagjai között vannak, akik a stabilitást és az Izrael-barát külpolitikát értékelik Orbánban. 

A miniszterelnök 2026 márciusában ismét hangsúlyozta, hogy Magyarországon élhetnek a legbiztonságosabb körülmények között a zsidó emberek Európában

A német riport főbb megállapításai 

Bachmann részletesen bemutatja

azt, hogy miközben a magyar kormányt külföldön gyakran vádolják antiszemita áthallású kampányokkal, a budapesti zsidó közösség tagjai fizikai biztonságban érzik magukat, 

és a hitéletüket mindenféle korlátozás vagy félelem nélkül gyakorolják az utcákon is.

A gázai háború hatását: A tudósító rámutat, hogy a 2023. október 7-i események után Orbán Viktor Izrael melletti határozott kiállása és a palesztinbarát tüntetések betiltása komoly politikai tőkét és hálát jelentett a kormány számára a közösség bizonyos részeinél.

Választási dilemmák: Bachmann riportjában 

megszólaltat olyan zsidó polgárokat is, akik számára Magyar Péter megjelenése dilemmát okoz. 

A tudósító arra kereste a választ, hogy a biztonságérzet elegendő-e ahhoz, hogy a közösség a regnáló kormányt támogassa, vagy a „demokratikus változás iránti vágy” felülírja-e ezt a szempontot a 2026-os választásokon. 

Összességben a riport hangsúlyozza, hogy sok budapesti zsidó a magyar fővárost biztonságosabbnak tartja, mint Berlint vagy Párizst, ahol a muszlim közösségek és a szélsőbaloldal felől érkező antiszemita incidensek száma megugrott.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 25. 00:21
"Berlinben retteg, miközben Budapesten láthatóan virágzik a zsidó élet" A kurucinfó-szökevény gyűlölködőknek ez nagyon rossz hír. Azt szeretnék, ha olyasmi, hogy "zsidó élet" SEHOL a világegyetemben nem létezne. Erre a képre pedig egyetértően bólogatnak: 24.hu/app/uploads/2014/07/jobbikos-polgarmesterjelolt-facebookozik.jpg
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
2026. március 25. 00:10 Szerkesztve
Nem vagyok zsidó, s nincs is jogom a zsidók nevében véleményt formálni. Ennek ellenére szinte félve teszem fel a kérédést, ha zsidó lennék, képes lennék-e németek között élni? (Magyarként sem szívesen töltenék hosszabb időt németek között).
Válasz erre
0
0
Camael
2026. március 25. 00:07
az nagyszerű dolog hogy a zsidók és mindenki más is biztonságban élhet nálunk, viszönt az óriási hiba hogy pszichopata tömeggyilkos Netanjáhú és Trump mellett kiállunk
Válasz erre
0
1
counter-revolution
2026. március 25. 00:02
Hurrá...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!