Kénytelen volt beismerni a német állami tévé: Berlinben retteg, miközben Budapesten láthatóan virágzik a zsidó élet

Leesett az álla a Budapestre utazó német riporternek: kimondta a kőkemény igazságot arról, miért a magyar főváros a legbiztonságosabb Európában.
Budapesten a zsidó élet láthatóan és magabiztosan virágzik, az antiszemitizmus pedig elhanyagolható szerepet játszik a közéletben – legalábbis ez derül ki az ARD németnyelvű adásából. Orbán Viktor Izrael-barátsága és migrációs politikája biztonságérzetet ad a zsidó közösségnek. Sok budapesti zsidó vallású ember pedig nagyra értékeli ezt, így a politikai viták ellenére biztonságosabban érzik magukat Magyarországon, mint más nyugat-európai nagyvárosokban.
A műsor megemlíti, hogy választások közelednek, és Orbán Viktor kihívóval néz szembe Magyar Péter személyében, ennek kapcsán Andreas Bachmann, az ARD tudósítója tudni akarta, hogy a zsidó állampolgárok szavazatai segítenek-e neki hivatalban maradni, így Budapestre utazott, hogy kiderítse ezt.
Biztonság és szolidaritás: A kormány „zéró toleranciát” hirdetett az antiszemitizmussal szemben. A közösség tagjai között vannak, akik a stabilitást és az Izrael-barát külpolitikát értékelik Orbánban.
A miniszterelnök 2026 márciusában ismét hangsúlyozta, hogy Magyarországon élhetnek a legbiztonságosabb körülmények között a zsidó emberek Európában
Bachmann részletesen bemutatja
azt, hogy miközben a magyar kormányt külföldön gyakran vádolják antiszemita áthallású kampányokkal, a budapesti zsidó közösség tagjai fizikai biztonságban érzik magukat,
és a hitéletüket mindenféle korlátozás vagy félelem nélkül gyakorolják az utcákon is.
A gázai háború hatását: A tudósító rámutat, hogy a 2023. október 7-i események után Orbán Viktor Izrael melletti határozott kiállása és a palesztinbarát tüntetések betiltása komoly politikai tőkét és hálát jelentett a kormány számára a közösség bizonyos részeinél.
Választási dilemmák: Bachmann riportjában
megszólaltat olyan zsidó polgárokat is, akik számára Magyar Péter megjelenése dilemmát okoz.
A tudósító arra kereste a választ, hogy a biztonságérzet elegendő-e ahhoz, hogy a közösség a regnáló kormányt támogassa, vagy a „demokratikus változás iránti vágy” felülírja-e ezt a szempontot a 2026-os választásokon.
Összességben a riport hangsúlyozza, hogy sok budapesti zsidó a magyar fővárost biztonságosabbnak tartja, mint Berlint vagy Párizst, ahol a muszlim közösségek és a szélsőbaloldal felől érkező antiszemita incidensek száma megugrott.
