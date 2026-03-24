Kénytelen volt beismerni a német állami tévé: Berlinben retteg, miközben Budapesten láthatóan virágzik a zsidó élet

Budapesten a zsidó élet láthatóan és magabiztosan virágzik, az antiszemitizmus pedig elhanyagolható szerepet játszik a közéletben – legalábbis ez derül ki az ARD németnyelvű adásából. Orbán Viktor Izrael-barátsága és migrációs politikája biztonságérzetet ad a zsidó közösségnek. Sok budapesti zsidó vallású ember pedig nagyra értékeli ezt, így a politikai viták ellenére biztonságosabban érzik magukat Magyarországon, mint más nyugat-európai nagyvárosokban.

A műsor megemlíti, hogy választások közelednek, és Orbán Viktor kihívóval néz szembe Magyar Péter személyében, ennek kapcsán Andreas Bachmann, az ARD tudósítója tudni akarta, hogy a zsidó állampolgárok szavazatai segítenek-e neki hivatalban maradni, így Budapestre utazott, hogy kiderítse ezt.