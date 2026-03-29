Jarosław Kaczyński exkluzív nagyinterjúban rántja le a leplet az orosz vádakról

Ma este hat órakor jelenik meg a Mandiner exkluzív nagyinterjúja, amelynek vendége Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság Párt elnöke és a lengyel jobboldal meghatározó vezetője. Az interjút Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője készítette Varsóban, és több, a közép-európai térséget érintő kulcstémát is érint.

A politikus az interjúban kitér arra a visszatérő vádra is, amely szerint a patrióta erőket orosz befolyással hozzák összefüggésbe. Úgy látja, Magyarország energetikai helyzete miatt kénytelen fenntartani kapcsolatait Oroszországgal, miközben Lengyelország ezzel ellentétes utat követ. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a vádak gyakran következetlenek, és sok esetben az igazságnak nincs valódi jelentősége ezekben a politikai állításokban.