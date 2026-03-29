Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szlovákia eu ukrajna európai bizottság oroszország

Fico is besokallt az ukránoktól: ultimátumot adott az EU-nak

2026. március 29. 13:56

Ha nem kényszerítik Ukrajnát a Barátság-vezeték újraindítására, Szlovákia is vétózni fog.

2026. március 29. 13:56
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte az Európai Bizottsággal, hogy amennyiben nem kényszerítik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására, Szlovákia meg fogja vétózni az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot, sőt, blokkolja Kijev gyorsított EU-csatlakozását is.

A szlovák kormányfő a Facebook-oldalán megosztott videóban arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ellenséges és jelentős gazdasági kárt okozó lépést tett Szlovákiával szemben azzal, hogy Ukrajna már két hónapja leállította az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül. Egyúttal figyelmeztetett, az ő türelme sem tart örökké.

„Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat, és azt is, hogy hajlandóak leszünk támogatni Ukrajna gyors EU-csatlakozását"

 – fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Fico azt is felidézte, hogy az ukrán elnök korábban kijelentette: „egyáltalán nem érdekli az orosz olaj tranzitjának visszaállítása”, ami szerinte Zelenszkij „második nyílt, ellenséges és gazdasági kárt okozó lépése Szlovákiával szemben”, azután, hogy leállította az orosz gáz tranzitját.

Végezetül kitért arra is, hogy az iráni konfliktus és az ukrán lépés következtében Szlovákiában is az egekbe emelkedett a benzin ára.

„Az Európai Bizottság elvárja tőlünk, hogy eltűrjük, hogy a benzin és a dízel ára két euró fölé kúszik literenként” 

– mondta elégedetlenül.

Nyitókép: AFP/Attila KISBENEDEK

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cogito ergo sum
2026. március 29. 14:51
"Engedjétek át nekem egy nemzet pénzét, és nem érdekel, ki írja a törvényeket." Mayer Amschel Rothschild Nos ezen szempontból a tót barátainknak szavai sokat nem számítanak. :(
Válasz erre
0
0
survivor
2026. március 29. 14:51
Ha tetszik, ha nem Ficonak nincs mas valasztasa mint ez.Szlovákia .iatt, nem miattunk.Felkeszül Babis... Igy F. szlovak es európai márzír+ ne.zeti hős lesz...🇸🇰
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. március 29. 14:50
Jó érvelés és általában Fico, ha arra kerül a sor, érthetőbben érvel, mint... "„Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat, " az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, - igen, ezt értik mindenütt, mindenki, nem lehet belekötni.
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. március 29. 14:43
Helyes. Reméljük, hogy be is tartja amit ígér.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!