Fico is besokallt az ukránoktól: ultimátumot adott az EU-nak

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába.
Ha nem kényszerítik Ukrajnát a Barátság-vezeték újraindítására, Szlovákia is vétózni fog.
Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte az Európai Bizottsággal, hogy amennyiben nem kényszerítik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására, Szlovákia meg fogja vétózni az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot, sőt, blokkolja Kijev gyorsított EU-csatlakozását is.
A szlovák kormányfő a Facebook-oldalán megosztott videóban arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ellenséges és jelentős gazdasági kárt okozó lépést tett Szlovákiával szemben azzal, hogy Ukrajna már két hónapja leállította az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül. Egyúttal figyelmeztetett, az ő türelme sem tart örökké.
„Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat, és azt is, hogy hajlandóak leszünk támogatni Ukrajna gyors EU-csatlakozását"
– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.
Fico azt is felidézte, hogy az ukrán elnök korábban kijelentette: „egyáltalán nem érdekli az orosz olaj tranzitjának visszaállítása”, ami szerinte Zelenszkij „második nyílt, ellenséges és gazdasági kárt okozó lépése Szlovákiával szemben”, azután, hogy leállította az orosz gáz tranzitját.
Végezetül kitért arra is, hogy az iráni konfliktus és az ukrán lépés következtében Szlovákiában is az egekbe emelkedett a benzin ára.
„Az Európai Bizottság elvárja tőlünk, hogy eltűrjük, hogy a benzin és a dízel ára két euró fölé kúszik literenként”
– mondta elégedetlenül.
Nyitókép: AFP/Attila KISBENEDEK