Fico is besokallt az ukránoktól: ultimátumot adott az EU-nak

Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte az Európai Bizottsággal, hogy amennyiben nem kényszerítik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására, Szlovákia meg fogja vétózni az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot, sőt, blokkolja Kijev gyorsított EU-csatlakozását is.

A szlovák kormányfő a Facebook-oldalán megosztott videóban arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ellenséges és jelentős gazdasági kárt okozó lépést tett Szlovákiával szemben azzal, hogy Ukrajna már két hónapja leállította az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül. Egyúttal figyelmeztetett, az ő türelme sem tart örökké.