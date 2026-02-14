Ft
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború egyesült államok kijev ukrajna

Zelenszkij formába lendült: szerinte az a legnagyobb engedmény, hogy Putyin még nincs börtönben

2026. február 14. 06:42

Az ukrán elnök állítása szerint a világ már így is tett egy nagy engedményt Moszkvának.

2026. február 14. 06:42
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint Ukrajna kész véget vetni a háborúnak, majd hozzátette, hogy a világ már így is engedményt tett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök még szabadlábon van. Az ukrán elnök erről a müncheni biztonsági konferencián beszélt, írja az Index a The Guardian beszámolója alapján.

Putyin és barátai nincsenek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amelyet a világ megengedett”

– idézte a brit lap Zelenszkijt. 

Az ukrán elnök hozzátette, hogy szerinte Moszkvának egyelőre nincsen valódi békeszándéka, ezért fokozottabb nyomást kell gyakorolni az orosz félre. Zelenszkij elmondása szerint: Ukrajna nem felejtheti el háborús veszteségeit, ugyanakkor Kijev nyitott a tárgyalásokra.

Az Egyesült Államok több kompromisszumos javaslattal is előállt a háború lezárása érdekében, ami tartalmazza egy donbaszi szabad gazdasági övezet létrehozását, viszont ezek egyik fél körében sem arattak osztatlan sikert. 

Moszkva egyértelműen az ukrán csapatok kivonását és a keleti területek feletti teljes ellenőrzést követeli, amit Kijev visszautasít.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

 

,

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

2026. február 14. 09:05
Úgy egyébként hogyan gondolja a letartóztatását, bebörtönzését? Elrabolva? Arra is képesnek érzi a titkos.szolg-i terrorista partizán-hálózatát? Nemcsak robbantásokra, gyilkosságokra? Nem inkább már évekkel ezelőtt tárgyalásokkal kellett volna megelőzni a háború kitörését? Még ifj.Kennedy is megmondta, hogy dölyfösen nem tárgyalt a NYUGAT az oroszokkal. És hát ez lett a vége. És úgy gondolja, ha Putyint kiiktatja, akkor orosz.o visszavonul és ingét-gatyáját, minden belföldi és külföldi vagyonát majd neki fizeti? És abból ő aztán egy német.o-i technikai szintű, vadiúj országot épít, amiben minden az ővé+stábjáé és az őt támogató köröké? Ögyes........
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. február 14. 09:01
Egy maffiaállam maffiafőnöke börtönözne és nem küldi el senki a k. anyjába.
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. február 14. 08:53
Érdekes: D.Tusk bebörtönzi a másik politikai oldal embereit ( vagy legalábbis akarja). A ....zongorista az ellenoldali vezetést akarja bebörtönözni ( de gondolom úgy igazán kiiktatni szeretné inkább őket, mert egyeduralkodó akar lenni. A m.o-i újdonsült messiás is mindenkit bebörtönözni tervez, aki nem az ő oldalán áll. Vagyis van ez az új hullám, akik csak ilyen durván kiiktatós módszerekben tudnak gondolkodni. Csak mert ők igazi demokraták!
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 14. 08:48
Látszik, hogy Zelenszkij elnök komikus volt előzőleg. Annyira vicces, mert Zelenszkij elnök tudtommal: országos pornóhálózatot mozgat országában etnikai kisebbségeket jogfosztanak, ezek közül az egyiket üldözik országában az illegális fegyverkereskedelm, nő-, gyermek, szervkereskedelem virágzik, a korrupció olyan szintű, hogy még az életmentő eszközöket is ellopják, eladják, még a szívbeteg embereket is erőszakosan kényszersorozzák, előkészített békemegállapodást rúgott fel, aminek a következménye halál, rokkant, országos pusztulás, világtengereken támadtat harmadik ország hajóit, nemzetközi szerződéssel védett energiavezetéket támad, segítő szomszéd ország vezetőjét gyalázza, fenyegeti, ... ...és ő emleget másoknak börtönt? Mondom vicces lenne, de valójában inkább sírnivaló. Nekünk, Európának és legfőképp az ukránoknak ez jutott. Isten óvja az ukrán népet és minden európai népet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!