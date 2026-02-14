Zelenszkij formába lendült: szerinte az a legnagyobb engedmény, hogy Putyin még nincs börtönben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint Ukrajna kész véget vetni a háborúnak, majd hozzátette, hogy a világ már így is engedményt tett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök még szabadlábon van. Az ukrán elnök erről a müncheni biztonsági konferencián beszélt, írja az Index a The Guardian beszámolója alapján.

Putyin és barátai nincsenek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amelyet a világ megengedett”

– idézte a brit lap Zelenszkijt.