Merz már elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy felszólításokat küldjön Trumpnak

Merz a müncheni biztonságpolitikai konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy „szakadék” nyílt Európa és az Egyesült Államok között. Az Euractiv beszámolója szerint a német kancellár a Donald Trump nevével fémjelzett MAGA-mozgalom kultúrharcát nevezte meg a feszültség egyik fő okaként.

Hadd kezdjem a kellemetlen igazsággal: Egy szakadék, egy mély megosztottság nyílt Európa és az Egyesült Államok között

– fogalmazott Merz. Hozzátette, hogy az amerikai alelnök egy évvel korábban, szintén Münchenben már beszélt erről, és szerinte helytálló volt a leírása. Ezzel arra a 2025-ös beszédre utalt, amelyben az alelnök azzal vádolta Európát, hogy korlátozza a szólásszabadságot és más demokratikus jogokat.