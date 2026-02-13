Ft
Merz Trump müncheni biztonságpolitikai konferencia transzatlanti együttműködés

Merz már elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy felszólításokat küldjön Trumpnak

2026. február 13. 21:44

A müncheni biztonságpolitikai konferencián kemény hangot ütött meg a német kancellár. Merz szerint a kultúrharc mély „szakadékot” nyitott az Egyesült Államok és Európa között, amelyet csak közösen lehetne helyrehozni. Washingtonnak is lépnie kellene a transzatlanti bizalom érdekében.

2026. február 13. 21:44
null

Merz a müncheni biztonságpolitikai konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy „szakadék” nyílt Európa és az Egyesült Államok között. Az Euractiv beszámolója szerint a német kancellár a Donald Trump nevével fémjelzett MAGA-mozgalom kultúrharcát nevezte meg a feszültség egyik fő okaként.

Hadd kezdjem a kellemetlen igazsággal: Egy szakadék, egy mély megosztottság nyílt Európa és az Egyesült Államok között

– fogalmazott Merz. Hozzátette, hogy az amerikai alelnök egy évvel korábban, szintén Münchenben már beszélt erről, és szerinte helytálló volt a leírása. Ezzel arra a 2025-ös beszédre utalt, amelyben az alelnök azzal vádolta Európát, hogy korlátozza a szólásszabadságot és más demokratikus jogokat.

Merz új transzatlanti partnerséget sürget

Merz ugyanakkor nem a szakítás irányába mozdult el, hanem a kapcsolatok új alapokra helyezését sürgette. Egy új transzatlanti kapcsolat kialakítását vetette fel, és arra biztatta Washingtont, hogy közösen dolgozzanak a bizalom helyreállításán. A német kancellár angolra váltva üzent közvetlenül az amerikai vezetésnek: 

A nagyhatalmi rivalizálás korszakában még az Egyesült Államok sem lesz elég erős ahhoz, hogy egyedül boldoguljon.

Majd emlékeztetett:

 Kedves barátaink, a NATO-tagság nemcsak Európa versenyelőnye. Ez az Egyesült Államok versenyelőnye is.

Hozzátette: 

Tehát állítsuk helyre és élesszük újjá együtt a transzatlanti bizalmat. Mi, európaiak – mi megtesszük a magunk részét.

Merz a szabadság helyzetéről is komor képet festett. Figyelmeztetett, hogy a nagyhatalmi politika korszakában a szabadság egyre inkább „veszélyben” van, és az országoknak áldozatokra is készen kell állniuk.

 A szabadságunk nincs garantálva

– mondta. 

Ez megköveteli, hogy készek legyünk a változásra, a felfordulásra – és igen, akár az áldozathozatalra is.

A német kancellár szavai alapján úgy tűnik, Berlin immár nemcsak értelmezni kívánja a transzatlanti vitákat, hanem irányt is mutatna. Kérdés, Washington mennyire fogékony arra, ha Európából érkeznek a felszólítások.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

