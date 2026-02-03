Ft
ceu uniós pénz támogatás eu elte

Kinyílt a brüsszeli pénzcsap: a választások előtt hirtelen támogatást nyert a pályázat, közel másfél milliárd forintnyi uniós pénzből kutathatják az elnyomást az ELTE-n

2026. február 03. 08:41

A Republikon Intézet korábbi kutatója jelentős EU-támogatást kapott, hogy tanulmányozza az „autokráciát”.

2026. február 03. 08:41
Nicolas TUCAT / AFP

Mikecz Dániel, a Republikon Intézet volt kutatója, CEU által kiadott könyv szerzője, az MTA politikatudományi intézetének munkatársa a Facebookon jelentette be, hogy európai uniós támogatást kapott, hogy kutassa az „autokráciát”. 

„Jó hírrel lepett meg az EU: támogatást nyert a Horizon Europe pályázatunk! 

A RADAR projekt a demokratikus ellenállóképességet kívánja erősíteni Európában azzal, hogy átfogó, összehasonlítható és a gyakorlatban hasznosítható ismereteket gyűjt az autokratizálódási folyamat mozgatórugóiról, megjelenési formáiról és következményeiről. (RADAR: Resisting Authoritarianism through Democratic Action and Resilience) 45 benyújtott pályázat közül választották ki a projektünket, amelynek összköltségvetése 3,5 millió euró. A teljes konzorciumban 17 intézet vesz részt 10 országból. A projektben a »Historical patterns of autocratic regimes and the Authoritarian Playbook« c. munkacsomagot fogom vezetni az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközponton belül” – olvasható a bejegyzésben. 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Picnic Niki
2026. február 03. 09:01 Szerkesztve
Büszke lehet OV, h az első eu-s tagállamában felépítette az autokráciát, és ennek tanulmányozására az EU pénzt ad. ;-) Az orbáni hatalom is ad ennél feleslegesebb dolgokra pénzt, pl. van vagy egy tucat a kormány által gründolt alapítvány, intézet, kutató műhely, közvélemény-kutató, sőt, egyetemen is, de az meg őket nem zavarja.
regi-nyarakon21
2026. február 03. 08:59
Kampánytámogatás petiéknek. Ráadásul ez az összeg messze nagyobb, mint amit egy ilyen zézó infrastruktúra-igényű ‘kutatás’ igényelne
totumfaktum-2
2026. február 03. 08:56
Kizárt, hogy társadalomtudományi "kutatás" indokoljon ekkora költségvetést. Orvosi, műszaki, természettudományos, azaz anyag- és eszközigényes kutatásnak is mesés lenne, még több intézet bevonásával is. Valójában mit és kit finanszíroz ez a program?
salátás
2026. február 03. 08:44 Szerkesztve
értsd: küldtek egy kis lóvét a baloldal kampányára ennél irányítottabb már nem is nagyon lehetne a "támogatás"
