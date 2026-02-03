Kinyílt a brüsszeli pénzcsap: a választások előtt hirtelen támogatást nyert a pályázat, közel másfél milliárd forintnyi uniós pénzből kutathatják az elnyomást az ELTE-n

Mikecz Dániel, a Republikon Intézet volt kutatója, CEU által kiadott könyv szerzője, az MTA politikatudományi intézetének munkatársa a Facebookon jelentette be, hogy európai uniós támogatást kapott, hogy kutassa az „autokráciát”.

„Jó hírrel lepett meg az EU: támogatást nyert a Horizon Europe pályázatunk!

A RADAR projekt a demokratikus ellenállóképességet kívánja erősíteni Európában azzal, hogy átfogó, összehasonlítható és a gyakorlatban hasznosítható ismereteket gyűjt az autokratizálódási folyamat mozgatórugóiról, megjelenési formáiról és következményeiről. (RADAR: Resisting Authoritarianism through Democratic Action and Resilience) 45 benyújtott pályázat közül választották ki a projektünket, amelynek összköltségvetése 3,5 millió euró. A teljes konzorciumban 17 intézet vesz részt 10 országból. A projektben a »Historical patterns of autocratic regimes and the Authoritarian Playbook« c. munkacsomagot fogom vezetni az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközponton belül” – olvasható a bejegyzésben.