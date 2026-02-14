Egy ukrán kutatóintézet vezetője elismerte: Brüsszel és Ukrajna aktívan kampányol Orbán Viktor ellen és az ellenzéket is támogatja

Úgy látja, ez a geopolitikai dimenzió az egyik kulcskérdés a jelenlegi európai politikai játszmában.

Az elemző hangsúlyozta, hogy az Európai Unió valóban komolyan veszi a magyar politikai helyzetet, és aktívan alakítja a róla szóló narratívát. Megfogalmazása szerint ugyan klasszikus értelemben vett konfliktusról nem beszélhetünk, de

egy intenzív információs és politikai kampány zajlik, amelyben az EU mellett Ukrajna is szerepet vállal.

Potapenko szerint mindezek fényében az sem zárható ki, hogy Orbán Viktor számára a következő választás komoly kihívást jelenthet. Úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi politikai környezetben még az is elképzelhető, hogy a magyar miniszterelnök nem tudja megőrizni pozícióját, ezért a következő időszak fejleményeit érdemes kiemelt figyelemmel követni.