Egy ukrán kutatóintézet vezetője elismerte: Brüsszel és Ukrajna aktívan kampányol Orbán Viktor ellen és az ellenzéket is támogatja

2026. február 14. 09:25

Ha sikerül megbuktatni a nemzeti kormányt, akkor megszavaznák Ukrajna EU-csatlakozását.

2026. február 14. 09:25
null

Viacheslav Potapenko, ukrán politikai elemző szerint jelenleg nehéz pontosan megítélni a magyar politikai helyzet alakulását, de az Európai Unió szerinte egységesen lép fel Orbán Viktorral szemben. 

Úgy véli, az EU nemcsak információs téren folytat intenzív kampányt, hanem politikailag is támogatja a magyar ellenzéket, ami növelheti annak választási esélyeit.

Potapenko értékelése alapján az európai politikai körökben elterjedt az a feltételezés, hogy az ellenzék komoly eséllyel indulhat a következő választásokon. 

Amennyiben hatalomváltás történne, szerinteMagyarország támogatná Ukrajna valamilyen formájú, akár részleges európai uniós integrációját. 

Úgy látja, ez a geopolitikai dimenzió az egyik kulcskérdés a jelenlegi európai politikai játszmában.

Az elemző hangsúlyozta, hogy az Európai Unió valóban komolyan veszi a magyar politikai helyzetet, és aktívan alakítja a róla szóló narratívát. Megfogalmazása szerint ugyan klasszikus értelemben vett konfliktusról nem beszélhetünk, de 

egy intenzív információs és politikai kampány zajlik, amelyben az EU mellett Ukrajna is szerepet vállal.

Potapenko szerint mindezek fényében az sem zárható ki, hogy Orbán Viktor számára a következő választás komoly kihívást jelenthet. Úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi politikai környezetben még az is elképzelhető, hogy a magyar miniszterelnök nem tudja megőrizni pozícióját, ezért a következő időszak fejleményeit érdemes kiemelt figyelemmel követni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 34 komment

akyokushinkaimestere
•••
2026. február 14. 11:59 Szerkesztve
Ha viktor légszomjjal kűzd, majd rákötjük valamelyik kínából importált lélegeztetőgépre.👍
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
2026. február 14. 11:52
Van hatmillió orbán?Mindig is mondtam,több cigány van az országban mint amennyit elismernek.😁
Válasz erre
0
1
Csubszi
2026. február 14. 11:49
Szaros bolsevik internacionalisták és hazai árulók! NEM BIRTOK EL 6 MILLIÓ ORBÁNNAL! Lecsapunk benneteket, mint a büdösszart!
Válasz erre
0
0
borsos-2
•••
2026. február 14. 11:42 Szerkesztve
Nem tudom mennyi Fidesz szavazót aktivizálnak ezek a cikkek, de ha az utca emberét kérdezik, az inkább olyanokat mond, hogy elege van a kórház élére kinevezett alkalmatlan vezérből, iskolai ügyeket rendező főhatóság alkalmatlan vezetőjéből, a napi munkáját megkeserítő nyakába ültetett akárkiből. Azt mondja, hogy változást akar, mert elege van a bebetonozódott garnitúrából akik egyre inkább kiskirályként viselkednek. Érdemes lenne figyelni ezekre a hangokra, mert a békegyűlés dicsfénye nem világít be a mindennapi szürkeségbe! El kell érni, hogy az elégedetlen hallgatagok ne szavazzanak csak azért félre, mert a mindennapjaikat keserítik. Az átlagember a mindennapjaiban él! Abból ítél jónak, vagy rossznak!
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!