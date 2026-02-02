Ft
Az EU új irányelvei alapján egy kereszténynek nehezebb menedéket kérni, mint az ISIS terroristák rokonainak

2026. február 02. 15:05

A menekültügyi ügynökség új szíriai irányelvei meglehetősen szokatlanul értelmezik az üldöztetés fogalmát.

2026. február 02. 15:05
null

Az EU új menekültügyi iránymutatásokat adott ki a tagállamok számára, amelyek a Visegrád 24 értelmezése szerint akár meg is könnyíthetnék az ISIS terroristák számára a menedékjog megszerzését Európában, másrészt viszont 

megnehezítik az üldözött keresztények számára a menekülést Európába.

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) decemberben frissítette Szíriára vonatkozó iránymutatásait.

A dokumentum nem kötelező érvényű, de nagy hatással bír, mivel a tagállamok általában automatikusan hozzáigazítják belső menekültügyi utasításaikat.

A dokumentum azt vizsgálja, hogy a jelenlegi szíriai helyzetben kik számítanak „üldözöttnek”. 

Az EUAA 2025. decemberi szíriai iránymutatása szerint az ISIS-hez kapcsolódó személyek (beleértve a családtagokat is) gyakran jogosultak menekültstátuszra az üldözés kockázata miatt, bár a tényleges tagokat bűncselekmények miatt kizárhatják.

A keresztények esetében az üldözés iránti megalapozott félelem a dokumentum szerint ritka, és eseti alapon értékelik, általában kivételes körülmények nélkül nem igazolják. Ez elvben azt jelenthetné, hogy egy keresztény szíriai kevesebb eséllyel pályázhat menekültstátuszra, mint például egy ISIS harcos gyereke. Természetesen a gyakorlati megvalósítás is kérdéses, hiszen az európai határvédelem éppen azzal küzd, hogy nehéz, sőt egyes esetekben lehetetlen átvilágítani azoknak a hátterét, akik menekültstátuszt kérnek Európában. 

Nyitókép: Damaszkuszi keresztények/Bakr ALKASEM / AFP

