Amerikából érkezett: „Magyarország lesz Brüsszel következő célpontja”

2026. február 05. 16:15

Joey Mannarino amerikai konzervatív politikai aktivista is arról ír, hogy az Európai Bizottság 2023 óta több európai választásba is beavatkozott, most pedig Magyarország következik.

2026. február 05. 16:15
null

Egy nagy visszhangot kiváltó X-bejegyzésben Joey Mannarino azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy az elmúlt években rendszerszerűen avatkozott be európai választásokba, és ezeknek a műveleteknek a célja a jobboldali kormányok leváltása volt. Mannarino szerint a közelgő magyarországi parlamenti választás különösen érzékeny pont Brüsszel számára.

Mannarino a Republikánus Párt kongresszusi Igazságügyi Bizottságának frissen publikált jelentésére hivatkozva kifejtette:

2023 óta az Európai Bizottság aktívan beavatkozott nyolc különböző európai választásba.”

A felsorolásában

  • Szlovákia,
  • Franciaország,
  • Románia, valamint
  • Hollandia és
  • Írország is szerepel, utóbbi kettő esetében két-két alkalommal is.

A poszt szerint ezek az esetek nem elszigetelt jelenségek, hanem

egy tudatos politikai stratégia részei.

Az amerikai aktivista külön kiemeli Magyarország fontos szerepét, ahol április 12-én parlamenti választást tartanak. Úgy fogalmaz:

Az EU mindenáron meg akar szabadulni Orbán Viktortól”, akit „Európa eredeti jobboldali populistájának” nevez.

Mannarino úgy véli, ha a Fidesz vereséget szenvedne,

biztosak lehetünk benne, hogy az az EU beavatkozásának következménye lenne”.

Bejegyzésében Magyarországot „Európa utolsó valódi konzervatív bástyájaként” írja le, és a következő felhívást intézte a nyilvánossághoz:

„Biztosítanunk kell, hogy a választás szabad és tisztességes legyen, hogy Orbán győzhessen, és továbbra is olyan elszántan harcolhasson Brüsszel ellen, ahogyan eddig.”

Amerikában egyre több vezető közéleti személyiség látja hasonlóan tisztán a magyar választás tétjét: január 4-én Elon Musk osztotta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója témában írt bejegyzését.

***

Fotó: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

