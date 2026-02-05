Amerikából érkezett: „Magyarország lesz Brüsszel következő célpontja”

Egy nagy visszhangot kiváltó X-bejegyzésben Joey Mannarino azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy az elmúlt években rendszerszerűen avatkozott be európai választásokba, és ezeknek a műveleteknek a célja a jobboldali kormányok leváltása volt. Mannarino szerint a közelgő magyarországi parlamenti választás különösen érzékeny pont Brüsszel számára.