Amerikából érkezett: „Magyarország lesz Brüsszel következő célpontja”

Elszabadult a cenzúragépezet: az Európai Bizottság a politikai tartalmak eltávolítását követeli
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
Joey Mannarino amerikai konzervatív politikai aktivista is arról ír, hogy az Európai Bizottság 2023 óta több európai választásba is beavatkozott, most pedig Magyarország következik.
Egy nagy visszhangot kiváltó X-bejegyzésben Joey Mannarino azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy az elmúlt években rendszerszerűen avatkozott be európai választásokba, és ezeknek a műveleteknek a célja a jobboldali kormányok leváltása volt. Mannarino szerint a közelgő magyarországi parlamenti választás különösen érzékeny pont Brüsszel számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
Mannarino a Republikánus Párt kongresszusi Igazságügyi Bizottságának frissen publikált jelentésére hivatkozva kifejtette:
2023 óta az Európai Bizottság aktívan beavatkozott nyolc különböző európai választásba.”
A felsorolásában
A poszt szerint ezek az esetek nem elszigetelt jelenségek, hanem
egy tudatos politikai stratégia részei.
Az amerikai aktivista külön kiemeli Magyarország fontos szerepét, ahol április 12-én parlamenti választást tartanak. Úgy fogalmaz:
Az EU mindenáron meg akar szabadulni Orbán Viktortól”, akit „Európa eredeti jobboldali populistájának” nevez.
Mannarino úgy véli, ha a Fidesz vereséget szenvedne,
biztosak lehetünk benne, hogy az az EU beavatkozásának következménye lenne”.
Bejegyzésében Magyarországot „Európa utolsó valódi konzervatív bástyájaként” írja le, és a következő felhívást intézte a nyilvánossághoz:
„Biztosítanunk kell, hogy a választás szabad és tisztességes legyen, hogy Orbán győzhessen, és továbbra is olyan elszántan harcolhasson Brüsszel ellen, ahogyan eddig.”
Amerikában egyre több vezető közéleti személyiség látja hasonlóan tisztán a magyar választás tétjét: január 4-én Elon Musk osztotta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója témában írt bejegyzését.
Ezt is ajánljuk a témában
A techmilliárdos az X-en posztolta újra a bizonyító erejű posztot.
***
Fotó: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP