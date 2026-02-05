Szijjártó Péter nem tűrt tovább, alaposan odavágott a NATO-főtitkárnak – ettől az üzenettől garantáltan feláll a szőr Mark Rutte hátán (VIDEÓ)
2026. február 05. 16:20
Ami sok, az sok.
2026. február 05. 16:20
„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat!” – közölte Szijjártó Péter új, közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar kormány álláspontját képviselve.
A Mandineren írtunk róla, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.
Mark Rutte a kijevi parlamentben az ukrán demokráciát méltatta, és arról beszélt, hogy a NATO a végsőkig kitart Zelenszkij mellett.
„Amikor a háború elkezdődött, akkor a NATO-ban hoztunk két fontos döntést. Az egyik az volt, hogy a NATO nem részese ennek a konfliktusnak. A második pedig, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben se legyen az. Szerintem az lenne a helyes, ha a NATO főtitkára tartaná magát a NATO döntéseihez” – részletezte a videóban a külgazdasági és külügyminiszter.
A NATO-főtitkár kijevi felszólalása ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. Ez felháborító és botrányos”
– mondta ki Szijjártó Péter.
Így folytatta: „felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és kösse magát azokhoz a döntésekhez, amelyeket a NATO legfőbb döntéshozatali szerve, az Észak-atlanti Tanács meghozott. Azt kérjük Mark Ruttétől, hogy tartsa tiszteletben a NATO korábbi döntését, ne képviseljen háborúpárti álláspontot, ne mélyítse a feszültséget.”
Szerintem a legfontosabb az, hogy az amerikaiak béketörekvését kell támogatni, mert ez az egyetlen remény arra, hogy Ukrajnában minél előbb béke lesz”