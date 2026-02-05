Ft
NATO Szijjártó Péter Mark Rutte

Szijjártó Péter nem tűrt tovább, alaposan odavágott a NATO-főtitkárnak – ettől az üzenettől garantáltan feláll a szőr Mark Rutte hátán (VIDEÓ)

2026. február 05. 16:20

Ami sok, az sok.

2026. február 05. 16:20
null

„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat!” – közölte Szijjártó Péter új, közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar kormány álláspontját képviselve.

A Mandineren írtunk róla, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.

Ezt is ajánljuk a témában

„Amikor a háború elkezdődött, akkor a NATO-ban hoztunk két fontos döntést. Az egyik az volt, hogy a NATO nem részese ennek a konfliktusnak. A második pedig, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben se legyen az. Szerintem az lenne a helyes, ha a NATO főtitkára tartaná magát a NATO döntéseihez” – részletezte a videóban a külgazdasági és külügyminiszter.

A NATO-főtitkár kijevi felszólalása ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. Ez felháborító és botrányos”

– mondta ki Szijjártó Péter.

Így folytatta: „felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és kösse magát azokhoz a döntésekhez, amelyeket a NATO legfőbb döntéshozatali szerve, az Észak-atlanti Tanács meghozott. Azt kérjük Mark Ruttétől, hogy tartsa tiszteletben a NATO korábbi döntését, ne képviseljen háborúpárti álláspontot, ne mélyítse a feszültséget.”

Szerintem a legfontosabb az, hogy az amerikaiak béketörekvését kell támogatni, mert ez az egyetlen remény arra, hogy Ukrajnában minél előbb béke lesz”

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Nyitókép: MTI/KKM

a-gyar-2
2026. február 05. 17:32
Kis-Oroszország fog győzni!!! Kis-Oroszország teljesen önkéntes és dicsőséges hadserege már Vlagyivosztok elővárosában van. Putyin (aki már minimum tizszer meghalt rákban) úszva menekül Vlagyivosztokból Észak-Koreába
Válasz erre
0
0
mihint
2026. február 05. 17:26
freely 2026. február 05. 16:50: "Akkor fogtok koppanni, ha a Rutte háta csupasz." Eleve eldönthetetlen mérkőzés, de ha arra gondolsz, hogy Rutte háta eleve csupasz, mint ahogy mindenki tudta, akkor? Mégis, miről szeretnél eszmcserét, Szabadka?
Válasz erre
0
0
Ouroboros
2026. február 05. 17:25
CR2-tól alapból föláll a szőr az ember hátán.
Válasz erre
0
0
a-gyar-2
2026. február 05. 17:25
Kedves ersa57 kartárs! Tényleg ennyire buta vagy? Az a csodálatos NYUGAT-EURÓPA nincs többé. Kaputt! Mellesleg, ne itt dalolj hanem menj a Dombaszba önkéntesnek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!