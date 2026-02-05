Szijjártó Péter nem tűrt tovább, alaposan odavágott a NATO-főtitkárnak – ettől az üzenettől garantáltan feláll a szőr Mark Rutte hátán (VIDEÓ)

„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat!” – közölte Szijjártó Péter új, közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar kormány álláspontját képviselve.

A Mandineren írtunk róla, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.