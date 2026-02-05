Újra kétfrontos harccal próbálkozik, egyszerre háborúzik Oroszországgal és fitogtatja erejét az USA-val szemben, mintegy negyvenfős alakulatával Grönlandon. Az orosz–ukrán háborúban az unió döntéshozói Kijev győzelmére számítanak – és arra, hogy utána ők kamatoztathatják Ukrajna nyersanyagait, energiakincsét.

Ezért küldték Magyarországra a holland–brit Shell képviselőjét, Kapitány urat, illetve a nemzetközi palagázbizniszben forgolódó Orbán Anitát.

Ne legyenek illúzióink! A Shell Mark Rutte holland miniszterelnök, jelenlegi NATO-főtitkár (aki szerint minket, magyarokat térdre kell kényszeríteni) közvetítésével már 2013-ban kizárólagosságot szerzett az ukrán palagázkincs kitermelésére. A megállapodás a Juzivszka palagázmezőn lévő, mintegy 4 billió köbméter gáz lelőhelyeinek feltárására vonatkozik. A szerződéskötésre Mark Rutte és Viktor Janukovics ukrán elnök, valamint a Shell között a Világgazdasági Fórum 2013. januári davosi csúcstalálkozóján került sor.

Mivel mi ma is olcsó orosz gázt használunk, az ukrán bizniszben érdekelt, brüsszelita politikai csapatnak egyik legfontosabb feladatául azt szabták, hogy Magyarországot is ráállítsa a palagázhasználatra, ezzel letörjék szuverenitásunkat, kiszolgáltassanak minket Ukrajnának és az egyik legszemérmetlenebbül profitéhes globális cégnek, a holland–brit Shellnek. Amely már eddig is halálra kereste magát az oroszellenes szankciókon, a folyékony gáz szállításán, és most ukrán jussa kiaknázására készül.