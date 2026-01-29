Trump lépett, a következmények bizonytalanok: három forgatókönyvvel számol Washington

Donald Trump békekezdeményezése új dimenziót nyitott az ukrajnai háború diplomáciai frontján, miközben a katonai helyzet továbbra is rendkívül feszült. A The Wall Street Journal szerint az amerikai elképzelés lényege egyszerű: Ukrajna területi engedményeket tenne, cserébe pedig nyugati katonai védőernyőt kapna, amelyet Moszkva elutasít.

Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások Abu-Dzabiban az amerikai tisztviselők szerint „derűsek, pozitívak és konstruktívak” voltak, a felek között pedig szokatlanul jó hangulat alakult ki. Eközben Oroszország tovább támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miközben Vlagyimir Putyin nem tett le alapvető háborús céljairól, amelyek Ukrajna alárendelését és a Nyugat kelet-európai visszaszorítását célozzák.