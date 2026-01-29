Ft
békefeltétel Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború béketárgyalás Trump

Trump lépett, a következmények bizonytalanok: három forgatókönyvvel számol Washington

2026. január 29.

Donald Trump aktív közvetítői szerepvállalással próbálja befolyásolni az orosz–ukrán konfliktus alakulását, miközben a harcok a frontvonalakon változatlan intenzitással zajlanak. Az ukrajnai háború sorsát egyre inkább az dönti el, hogy a diplomáciai nyomás vagy a katonai realitások kényszerítik-e ki a fordulatot.

2026. január 29.
null

Donald Trump békekezdeményezése új dimenziót nyitott az ukrajnai háború diplomáciai frontján, miközben a katonai helyzet továbbra is rendkívül feszült. A The Wall Street Journal szerint az amerikai elképzelés lényege egyszerű: Ukrajna területi engedményeket tenne, cserébe pedig nyugati katonai védőernyőt kapna, amelyet Moszkva elutasít.

Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások Abu-Dzabiban az amerikai tisztviselők szerint „derűsek, pozitívak és konstruktívak” voltak, a felek között pedig szokatlanul jó hangulat alakult ki. Eközben Oroszország tovább támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miközben Vlagyimir Putyin nem tett le alapvető háborús céljairól, amelyek Ukrajna alárendelését és a Nyugat kelet-európai visszaszorítását célozzák.

A lap szerint 2026-ra három reális forgatókönyv rajzolódik ki.

Az ukrajnai háború elhúzódik, miközben zajlanak a tárgyalások

A legvalószínűbb kimenetel az, hogy az ukrajnai háború ötödik évébe lépve továbbra is felőrlő jelleggel folytatódik, miközben a tárgyalások körbe-körbe járnak. A Trump-adminisztráció abban bízik, hogy Putyin hajlandó lehet békét kötni, ha Ukrajna átadja a Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeit. Ezzel szemben Ukrajnában erős a bizalmatlanság.

Nagyfokú szkepticizmus van az ukrán társadalomban

– mondta Andrij Zahorodnyuk volt ukrán védelmi miniszter, aki szerint Oroszország minden lépése arra utal, hogy folytatni akarja a háborút.

Ebben a megközelítésben a Donbasz átadása egyszerűen azt jelentené, hogy a területet ingyen kapják meg

– tette hozzá. Volodimir Zelenszkij elutasítja a területi engedményeket, és hangsúlyozza, hogy bármilyen megállapodás csak erős biztonsági garanciák mellett képzelhető el, amelyekben az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú.

Ukrajna törik meg előbb, vagy Oroszország fárad el

A második forgatókönyv szerint Ukrajna katonai kifáradása hozhat fordulatot. A hosszú évek óta harcoló katonák kimerültek, az újoncok körében nő a dezertálás, miközben Oroszország felzárkózott a drónhadviselésben is. Bár a frontvonalak lassan mozdulnak, Ukrajna egyre nehezebben tudja pótolni veszteségeit.

A felőrlő háborúkat fokozatosan, majd hirtelen lehet elveszíteni

– figyelmeztetett Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center igazgatója. Ebben az esetben Kijev rákényszerülhet egy számára rendkívül kedvezőtlen megállapodás elfogadására, amely területi engedményeket és gyenge amerikai garanciákat tartalmazna.

A harmadik lehetőség szerint az ukrajnai háború Oroszország számára válik fenntarthatatlanná. Az orosz gazdaság stagnál, a magas kamatok, az alacsony olajárak, az ukrán csapások és a szankciók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a rendszerre. Bár eddig nincs jele belső lázadásnak, Moszkva hosszú távon nem tudja korlátlanul finanszírozni a háborút.

Jelenleg Oroszország nem tekinti a háború befejezését a legjobb opciónak, mert úgy gondolják, van jobb alternatíva

– fogalmazott Zahorodnyuk. Szerinte csak akkor lehet valódi megállapodás, ha Moszkva számára világossá válik, hogy a háború folytatásának súlyos következményei lesznek.

A The Wall Street Journal szerint Trump közvetítési kísérlete egyelőre új frontot nyitott az ukrajnai háborúban – a kérdés csak az, hogy ez végül a béke felé vezet-e, vagy csupán a konfliktus következő fejezetét jelenti.

Nyitókép: Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

