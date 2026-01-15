Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány bizalom andrej babis cseh orbán viktor

Újra nyeregben Orbán Viktor szövetségese: bizalmat szavazott a cseh parlament Andrej Babišnak

2026. január 15. 23:07

A prágai képviselőház csütörtök este egyszerű többséggel megszavazta a bizalmat az Andrej Babiš vezette új cseh koalíciós kormány számára.

2026. január 15. 23:07
null

Bizalmat kapott csütörtök este a prágai parlamenti alsóházban az Andrej Babis vezette új cseh koalíciós kormány. A 200 tagú képviselőházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 199 képviselő közül a kormányprogramot 108-an támogatták, 91-en pedig ellene szavaztak. Egy ellenzéki képviselő a szavazáskor hiányzott.

A hatályos szabályok szerint a bizalom megszerzéséhez a kormánykoalíciónak az ülésteremben jelenlévő képviselők egyszerű többségének a szavazatát kellett megkapnia. A hárompárti kormánykoalíciónak 108, a két ellenzéki pártnak pedig együttesen 92 képviselője van a 200 tagú alsóházban. A parlamenti felsőház, a szenátus a kormányprogrammal nem foglalkozik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Az önálló Csehország több mint három évtizedes történetében a mostani volt a leghosszabb olyan parlamenti alsóházi ülés, amely a kormányprogrammal foglalkozott.

A parlamenti alsóház mostani vitája az új kormányról és programjáról három napon át 27 óráig tartott, és csak azt követően került sor a szavazásra.

Eddig az új kormányról leghosszabban, 21 órán keresztül, 2021-ban tárgyalt a képviselőház. Leggyorsabban pedig, másfél óra eltelte után, 2003-ban kapott bizalmat a cseh kormány. A vita kedden kezdődött, amikor Andrej Babis kormányfő több mint egyórás beszédében bemutatta a kormányprogramot és bizalmat kért a kabinet számára. Babis hangsúlyozta, hogy kormánya számára mindig Csehország, a cseh lakosság érdekei lesznek az elsődlegesek.

Ezt követően az egyes miniszterek léptek a mikrofonhoz, és röviden bemutatták tárcájuk terveit. Csak az első vitanap végén kapott szót Petr Fiala volt miniszterelnök, aki ellentmondásokkal telinek, hiányosnak, mindenkinek mindent ígérőnek és számos esetben felelőtlennek nevezte a kormányprogramot.

A második, szerdai vitanapon az ellenzéki képviselők beszéltek, bírálták a kormányprogram különböző területeit és jelezték, hogy pártjaik nem fogják támogatni az Andrej Babis vezette kabinetet.

A harmadik, csütörtöki vitanapon a képviselőház működésének szabályai szerint délelőtt és délután az interpellációk kerültek sorra, és csak este folytatódhatott a kormányprogram vitája. A képviselők megszavazták, hogy a vita este kilenc óra után is folytatódjon, amikor normálisan a napi ülések befejeződnek.

A bizalmi szavazás előtt Andrej Babis kért szót. A kormányfő rövid beszédében köszönetet mondott mindenkinek a felszólalásáért, és megígérte, hogy kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse a kormányprogramba foglalt célokat.

(MTI)

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!