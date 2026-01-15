Újra nyeregben Orbán Viktor szövetségese: bizalmat szavazott a cseh parlament Andrej Babišnak

Eddig az új kormányról leghosszabban, 21 órán keresztül, 2021-ban tárgyalt a képviselőház. Leggyorsabban pedig, másfél óra eltelte után, 2003-ban kapott bizalmat a cseh kormány. A vita kedden kezdődött, amikor Andrej Babis kormányfő több mint egyórás beszédében bemutatta a kormányprogramot és bizalmat kért a kabinet számára. Babis hangsúlyozta, hogy kormánya számára mindig Csehország, a cseh lakosság érdekei lesznek az elsődlegesek.

Ezt követően az egyes miniszterek léptek a mikrofonhoz, és röviden bemutatták tárcájuk terveit. Csak az első vitanap végén kapott szót Petr Fiala volt miniszterelnök, aki ellentmondásokkal telinek, hiányosnak, mindenkinek mindent ígérőnek és számos esetben felelőtlennek nevezte a kormányprogramot.

A második, szerdai vitanapon az ellenzéki képviselők beszéltek, bírálták a kormányprogram különböző területeit és jelezték, hogy pártjaik nem fogják támogatni az Andrej Babis vezette kabinetet.

A harmadik, csütörtöki vitanapon a képviselőház működésének szabályai szerint délelőtt és délután az interpellációk kerültek sorra, és csak este folytatódhatott a kormányprogram vitája. A képviselők megszavazták, hogy a vita este kilenc óra után is folytatódjon, amikor normálisan a napi ülések befejeződnek.

A bizalmi szavazás előtt Andrej Babis kért szót. A kormányfő rövid beszédében köszönetet mondott mindenkinek a felszólalásáért, és megígérte, hogy kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse a kormányprogramba foglalt célokat.