Román zászlóval provokálták a magyarokat; Ukrajnának nincs esélye; Orbán Viktornak mindvégig igaza volt

Román zászlóval hergelték a magyarokat – méltó büntetést kaptak érte (VIDEÓ)
Kivezették a két fiatalembert a lelátóról.
A Ferencváros 4–0-ra kikapott idegenben a Nottingham Foresttől az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában, ezzel kiesett a top 8-ból, és playoff-párharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe jutásért a Celtic vagy a Ludogorec ellen.
A meccsen történt egy felháborító incidens:
a hazai szektorban két szurkoló román zászlóval provokálta a Fradi-drukkereket. A biztonságiak gyorsan kivezették őket a lelátóról, amit a magyar szurkolók „Ria, ria, Hungária” rigmussal ünnepeltek.
A playoff sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a Porto vagy a Braga lesz az ellenfél.
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria az EU agrárminiszteri tanácsának ülésén közösen szigorúbb védelmi intézkedéseket követelt az ukrán mezőgazdasági termékek importjával szemben.
A négy ország fő követelései:
Szerintük ugyanis a jelenleg érvényes megállapodások és védelmi mechanizmusok nem elegendőek, nem védik megfelelően az európai (különösen a szomszédos országok) gazdáit az ukrán import okozta piaci nyomástól és tisztességtelen versenytől.
Egyre több országnak van elege.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és elnöke nermég azt javasolta, hogy vonják össze az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjait, létrehozva ezzel egy erősebb, egységes „európai elnöki” tisztséget. Szerinte ez 2029-ben, a következő európai parlamenti választások után megvalósítható lenne szerződésmódosítás nélkül is. Weber emellett ismételte korábbi álláspontját: támogatja a tagállami vétójog eltörlését a kül- és biztonságpolitikai döntésekben, amit elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenez erősen. A Do Rzeczy kiemelte, a javaslat mögötti kockázatot:
az összevonás jelentősen erősítené a német befolyást az EU-ban, tekintve Weber német politikus (CSU), és az ilyen pozíció nagy hatalomkoncentrációt jelentene.
Kezd körvonalazódni Manfred Weber terve.
