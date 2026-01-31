Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ferencváros ukrajna orbán viktor

Román zászlóval provokálták a magyarokat; Ukrajnának nincs esélye; Orbán Viktornak mindvégig igaza volt

2026. január 31. 09:56

Ezek volt a pénteki nap legolvasottabb cikkei.

2026. január 31. 09:56
null

Román zászlóval hergelték a magyarokat – méltó büntetést kaptak érte

A Ferencváros 4–0-ra kikapott idegenben a Nottingham Foresttől az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában, ezzel kiesett a top 8-ból, és playoff-párharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe jutásért a Celtic vagy a Ludogorec ellen.

A meccsen történt egy felháborító incidens:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a hazai szektorban két szurkoló román zászlóval provokálta a Fradi-drukkereket. A biztonságiak gyorsan kivezették őket a lelátóról, amit a magyar szurkolók „Ria, ria, Hungária” rigmussal ünnepeltek.

A playoff sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a Porto vagy a Braga lesz az ellenfél.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajnának esélye sincs, Magyarország mellett állt ki három uniós tagállam

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria az EU agrárminiszteri tanácsának ülésén közösen szigorúbb védelmi intézkedéseket követelt az ukrán mezőgazdasági termékek importjával szemben.

A négy ország fő követelései:

  • egységes uniós szabványok bevezetése (hogy az ukrán termékek is ugyanazokat a szigorú előírásokat tartsák be, mint az EU-s termelők),
  • az érzékeny mezőgazdasági ágazatok (pl. gabona, egyéb termékek) hatékonyabb védelme,
  • egy kompenzációs alap létrehozása a helyi gazdák kieséseinek ellensúlyozására.

Szerintük ugyanis a jelenleg érvényes megállapodások és védelmi mechanizmusok nem elegendőek, nem védik megfelelően az európai (különösen a szomszédos országok) gazdáit az ukrán import okozta piaci nyomástól és tisztességtelen versenytől.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindvégig igaza volt Orbánnak, az orruknál fogva vezette Varsót Németország

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és elnöke nermég azt javasolta, hogy vonják össze az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjait, létrehozva ezzel egy erősebb, egységes „európai elnöki” tisztséget. Szerinte ez 2029-ben, a következő európai parlamenti választások után megvalósítható lenne szerződésmódosítás nélkül is. Weber emellett ismételte korábbi álláspontját: támogatja a tagállami vétójog eltörlését a kül- és biztonságpolitikai döntésekben, amit elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenez erősen. A Do Rzeczy kiemelte, a javaslat mögötti kockázatot:

az összevonás jelentősen erősítené a német befolyást az EU-ban, tekintve Weber német politikus (CSU), és az ilyen pozíció nagy hatalomkoncentrációt jelentene.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. január 31. 10:27
hernadvolgyi-2bekeev-2025 2026. január 31. 10:22 Torz testben torz lélek, ez vagy. Te birka, nincs is olyan, hogy lélek. De ha már a torz testnél tartunk, nézd meg Orbán gazdád. :)
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. január 31. 10:17
hexahelicene 2026. január 31. 10:15 bekeev-2025 2026. január 31. 10:03 Szánalmas propaganda felszopás. --------------------------------------------------- Biztos voltam benne, hogy tiszás moslék lesz az itteni 1. komment. Leadták a drótot a fajtársaid, hogy Orbánról van cikk? Látom, működik a figyelő-szolgálat. Tavasszal a tiszás férgeket visszatapossuk a földbe, ahonnan előmásztak... Nem akarnátok Orbántól gyereket, takonygerincű nyaloncok? 🤣
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 31. 10:15
bekeev-2025 2026. január 31. 10:03 Szánalmas propaganda felszopás. --------------------------------------------------- Biztos voltam benne, hogy tiszás moslék lesz az itteni 1. komment. Leadták a drótot a fajtársaid, hogy Orbánról van cikk? Látom, működik a figyelő-szolgálat. Tavasszal a tiszás férgeket visszatapossuk a földbe, ahonnan előmásztak...
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 31. 10:03
Igen, igen, Orbánnak mindvégig igaza volt...a repülőrajttal és a 2025-ös világbékeévvel kapcsolatban. Szánalmas propaganda felszopás. De a román zászlós cucc a mocskos Fradi veresége alkalmával vicces. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!