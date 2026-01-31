Román zászlóval provokálták a magyarokat; Ukrajnának nincs esélye; Orbán Viktornak mindvégig igaza volt

Mindvégig igaza volt Orbánnak, az orruknál fogva vezette Varsót Németország

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és elnöke nermég azt javasolta, hogy vonják össze az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjait, létrehozva ezzel egy erősebb, egységes „európai elnöki” tisztséget. Szerinte ez 2029-ben, a következő európai parlamenti választások után megvalósítható lenne szerződésmódosítás nélkül is. Weber emellett ismételte korábbi álláspontját: támogatja a tagállami vétójog eltörlését a kül- és biztonságpolitikai döntésekben, amit elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenez erősen. A Do Rzeczy kiemelte, a javaslat mögötti kockázatot: