Most érkezett a tragikus hír: újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Halálba küldené a magyarokat Zelenszkij tábornoka: kényszersorozást emlegetett (VIDEÓ)
Az ukrán fegyveres erők felderítő egységének parancsnoka kényszersorozná az Ukrajnában élő külföldi állampolgárokat is.
„Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – mondta Szijjártó Péter.
Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.
A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt”
– folytatta.
Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk”
– szögezte le, majd hozzátette:
Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon.”
Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.
Illetve úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai békeerőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.
„Több százmilliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani ezt a háborút, pedig ez a háború minden nap szenvedéssel, minden nap tragédiákkal, minden nap halálesetekkel jár”
– mondta.
Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a békeerőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig is nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk”
– összegzett.
Zelenszkij emberei sok esetben kifejezetten bizarr módon csapnak le a mit sem sejtő járókelőkre.
(MTI)
Fotó: Michal Cizek / AFP