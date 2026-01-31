Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború kényszersorozás Szijjártó Péter Kárpátalja

Most érkezett a tragikus hír: újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

2026. január 31. 18:25

„Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – mondta Szijjártó Péter.

2026. január 31. 18:25
null

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt”

– folytatta.

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk”

– szögezte le, majd hozzátette:

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon.”

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.

Illetve úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai békeerőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

„Több százmilliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani ezt a háborút, pedig ez a háború minden nap szenvedéssel, minden nap tragédiákkal, minden nap halálesetekkel jár”

– mondta.

Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a békeerőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig is nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk”

– összegzett.

(MTI)

***

Fotó: Michal Cizek / AFP

