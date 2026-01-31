Most érkezett a tragikus hír: újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk”

– szögezte le, majd hozzátette:

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon.”

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.