Feszült a helyzet, reagált a Honvédség is: elárulták, mennek-e magyar katonák Grönlandra

a Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre, így magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi hadgyakorlaton.

Olaszország szkeptikusan viszonyul a katonai jelenléthez. Guido Crosetto védelmi miniszter szerint nem küldenek katonákat Grönlandra, mert megfogalmazása szerint az, hogy „15 olasz, 15 francia, 15 német” állomásozik ott,

úgy hangzik, mint egy klasszikus vicc kezdete”.

Hangsúlyozta, hogy néhány tucat katona jelenléte nem garantálja a Nyugat biztonságát. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége az ukrajnai háború után tovább nőhet, és Oroszország katonai kapacitásainak egy része ebbe a térségbe helyeződhet át.

A grönlandi NATO-jelenlét kérdése is napirenden van.