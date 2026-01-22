Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron világgazdasági fórum donald trump

Beindult a mémgyár Macron napszemüveges beszéde után – kiderült, miért kellett felvennie (KÉPEK)

2026. január 22. 08:05

Megihlette az internetezőket a francia elnök pilótaszemüvege.

2026. január 22. 08:05
null

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerdán kigúnyolta Emmanuel Macron francia elnököt az előző napi davosi beszéde során viselt pilóta-napszemüveg miatt.

„Tegnap néztem őt, azzal a gyönyörű napszemüveggel. Mi a fene történt?”

– mondta Trump, miközben felszólalt a Világgazdasági Fórumon.  

Az internetet mémek özönlötték el Macron beszéde után.

Macron hivatala szerint a beltéri beszéde során viselt sötét, tükröződő napszemüveget azért választotta, hogy védje a szemét egy ér elpattanása miatt. 

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

***

 

