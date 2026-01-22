Beindult a mémgyár Macron napszemüveges beszéde után – kiderült, miért kellett felvennie (KÉPEK)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Megihlette az internetezőket a francia elnök pilótaszemüvege.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerdán kigúnyolta Emmanuel Macron francia elnököt az előző napi davosi beszéde során viselt pilóta-napszemüveg miatt.
„Tegnap néztem őt, azzal a gyönyörű napszemüveggel. Mi a fene történt?”
– mondta Trump, miközben felszólalt a Világgazdasági Fórumon.
Az internetet mémek özönlötték el Macron beszéde után.
Macron hivatala szerint a beltéri beszéde során viselt sötét, tükröződő napszemüveget azért választotta, hogy védje a szemét egy ér elpattanása miatt.
Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP
