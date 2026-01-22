Beindult a mémgyár Macron napszemüveges beszéde után – kiderült, miért kellett felvennie (KÉPEK)

Az internetet mémek özönlötték el Macron beszéde után.

I cannot get enough of these Macron memes pic.twitter.com/WmXzECmpsv — Armand Domalewski (@ArmandDoma) January 21, 2026

Macron hivatala szerint a beltéri beszéde során viselt sötét, tükröződő napszemüveget azért választotta, hogy védje a szemét egy ér elpattanása miatt.

Tremendo outfit de Macron en Davos pic.twitter.com/8GxJOGmBxO — Kenfren (@Kinfren10) January 21, 2026

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP