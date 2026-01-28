A legaljasabb módon kezdtek el szervezkedni Brüsszelben: kiderült, mikor kényszerítenék térdre Magyarországot

Megkapta a várva várt külföldi segítséget Magyar Péter: a legnagyobb bajban vették a szárnyaik alá
A Bloomberg is beszállt a ringbe.
Azt is tudjuk, kik mozgatják a szálakat.
A Politico értesülései szerint a svéd kormány titokban készíti elő az EU-s hetes cikkely szerinti eljárás újraindítását Magyarországgal szemben, amely akár Budapest szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethet – szúrta ki az Aktuality.sk.
Jessica Rosencrantz, Svédország EU-ügyi minisztere bilaterális egyeztetéseken keres támogatást ehhez más tagállamoktól.
A lépést Orbán Viktor esetleges választási győzelme esetére időzítik,
miközben Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh miniszterelnök jelezték: kiállnak Magyarország mellett egy ilyen eljárás során.
A svéd kormány attól tart, hogy a nyilvános fellépés erősítené Orbán pozícióját a választásokon
– mutatott rá a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP