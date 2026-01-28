Ft
01. 28.
szerda
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Brüsszel Svédország Magyarország támadás Politico Orbán Viktor Európai Unió választás

A legaljasabb módon kezdtek el szervezkedni Brüsszelben: kiderült, mikor kényszerítenék térdre Magyarországot

2026. január 28. 10:11

Azt is tudjuk, kik mozgatják a szálakat.

2026. január 28. 10:11
null

A Politico értesülései szerint a svéd kormány titokban készíti elő az EU-s hetes cikkely szerinti eljárás újraindítását Magyarországgal szemben, amely akár Budapest szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethet – szúrta ki az Aktuality.sk.

Jessica Rosencrantz, Svédország EU-ügyi minisztere bilaterális egyeztetéseken keres támogatást ehhez más tagállamoktól.

A lépést Orbán Viktor esetleges választási győzelme esetére időzítik,

miközben Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh miniszterelnök jelezték: kiállnak Magyarország mellett egy ilyen eljárás során.

A svéd kormány attól tart, hogy a nyilvános fellépés erősítené Orbán pozícióját a választásokon

mutatott rá a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

