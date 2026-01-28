Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt DK liberális jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz Orbán Viktor választás baloldal

Megkapta a várva várt külföldi segítséget Magyar Péter: a legnagyobb bajban vették a szárnyaik alá

2026. január 28. 09:47

A Bloomberg is beszállt a ringbe.

2026. január 28. 09:47
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke felszólította az ellenzéki riválisokat, hogy ne induljanak a választáson, ezzel is növelve az esélyt Orbán Viktor miniszterelnök leváltására – emlékeztetett a Bloomberg.

Magyar szerint azok a pártok, amelyek megosztják az ellenzéki szavazatokat, valójában Orbán hatalmon maradását segítik.

A Momentum visszalépett a Tisza javára, míg a DK és az MKKP továbbra is indulnak – utóbbi ugyanakkor bizonyos körzetekben Tisza támogatására buzdítja szavazóit. A Závecz Research felmérése alapján a Tisza 10 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A Mi Hazánk 5 százalékon áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ettől fél valójában Magyar Péter

A Mandiner hétfőn felhívta rá a figyelmet, hogy a Magyar Társadalomkutató volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek a felméréseire.

Az új felmérés szerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja,

így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is két számjegyű.

Tehát van oka Magyar Péternek az aggodalomra.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. január 28. 10:49
Poloska behozta a blackrockot,akik egyenes úton visznek a háborúba.Ez a cél,fizess magyar elég az Orbáni jólétböl.Na akkor lesz nemulass.Majd akkkor lesz Tanácsköztársaság.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. január 28. 10:26
Felvidéki magyar nő vagyok. Felfoghatatlan számomra, hogy ennyire sok kretén anyaországbeli magyar létezik: "melyek" támogatják a mesterségesen kreált Tisza nevű valamit. Mérges vagyok és csalódott. A kikent-kifent söprűnyél (MP) az emberiség alja. Bárdolatlan,tudatlan, agresszív és hazaáruló. Gondolkozzatok: mi jót adhat a magyarságnak egy ilyen korcs és a pereputtya?...ne akarjon a dicső magyar nemzet Ukrajnát a hazájából!... Igazi Magyarok, előre!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!