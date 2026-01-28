Megkapta a várva várt külföldi segítséget Magyar Péter: a legnagyobb bajban vették a szárnyaik alá

Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég
A Bloomberg is beszállt a ringbe.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke felszólította az ellenzéki riválisokat, hogy ne induljanak a választáson, ezzel is növelve az esélyt Orbán Viktor miniszterelnök leváltására – emlékeztetett a Bloomberg.
Magyar szerint azok a pártok, amelyek megosztják az ellenzéki szavazatokat, valójában Orbán hatalmon maradását segítik.
A Momentum visszalépett a Tisza javára, míg a DK és az MKKP továbbra is indulnak – utóbbi ugyanakkor bizonyos körzetekben Tisza támogatására buzdítja szavazóit. A Závecz Research felmérése alapján a Tisza 10 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A Mi Hazánk 5 százalékon áll.
A Mandiner hétfőn felhívta rá a figyelmet, hogy a Magyar Társadalomkutató volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek a felméréseire.
Az új felmérés szerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja,
így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is két számjegyű.
Tehát van oka Magyar Péternek az aggodalomra.
