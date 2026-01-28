Megkapta a várva várt külföldi segítséget Magyar Péter: a legnagyobb bajban vették a szárnyaik alá

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke felszólította az ellenzéki riválisokat, hogy ne induljanak a választáson, ezzel is növelve az esélyt Orbán Viktor miniszterelnök leváltására – emlékeztetett a Bloomberg.

Magyar szerint azok a pártok, amelyek megosztják az ellenzéki szavazatokat, valójában Orbán hatalmon maradását segítik.

A Momentum visszalépett a Tisza javára, míg a DK és az MKKP továbbra is indulnak – utóbbi ugyanakkor bizonyos körzetekben Tisza támogatására buzdítja szavazóit. A Závecz Research felmérése alapján a Tisza 10 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A Mi Hazánk 5 százalékon áll.