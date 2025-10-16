Von der Leyen erre nem számíthatott: Szlovákia után Ausztria is Magyarország oldalára állt

Robert Fico szlovák miniszterelnök a Smer párt kongresszusán új feltételt szabott az Oroszország elleni 19. EU-s szankciós csomag támogatásához – írja a DenníkN.

Fico csak akkor járul hozzá, ha napirendre kerül a belső égésű motorok 2035 utáni uniós tilalmának felülvizsgálata – ebben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is egyeztetne a közös V4-es álláspont kialakításáról.

A cikk kitér arra is, hogy Ausztria ugyancsak blokkolja a szankciókat banki érdekei miatt.