Von der Leyen erre nem számíthatott: Szlovákia után Ausztria is Magyarország oldalára állt

Erre senki sem számított: Ficónak különleges szerepet szán Orbán október 23-án (VIDEÓ)
Tizenöt évvel ezelőtt erről szó sem lehetett volna.
Robert Fico előbb Orbán Viktorral egyeztetne a közös V4-es álláspont kialakításáról, Ausztria viszont alapból vétózná az újabb Oroszország elleni szankciós csomagot.
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Smer párt kongresszusán új feltételt szabott az Oroszország elleni 19. EU-s szankciós csomag támogatásához – írja a DenníkN.
Fico csak akkor járul hozzá, ha napirendre kerül a belső égésű motorok 2035 utáni uniós tilalmának felülvizsgálata – ebben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is egyeztetne a közös V4-es álláspont kialakításáról.
A cikk kitér arra is, hogy Ausztria ugyancsak blokkolja a szankciókat banki érdekei miatt.
Nyitókép: AFP/Jonas Roosens
