Von der Leyen erre nem számíthatott: Szlovákia után Ausztria is Magyarország oldalára állt

2025. október 16. 12:51

Robert Fico előbb Orbán Viktorral egyeztetne a közös V4-es álláspont kialakításáról, Ausztria viszont alapból vétózná az újabb Oroszország elleni szankciós csomagot.

2025. október 16. 12:51
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Smer párt kongresszusán új feltételt szabott az Oroszország elleni 19. EU-s szankciós csomag támogatásához – írja a DenníkN.

Fico csak akkor járul hozzá, ha napirendre kerül a belső égésű motorok 2035 utáni uniós tilalmának felülvizsgálata – ebben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is egyeztetne a közös V4-es álláspont kialakításáról.

A cikk kitér arra is, hogy Ausztria ugyancsak blokkolja a szankciókat banki érdekei miatt.

Nyitókép: AFP/Jonas Roosens

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

