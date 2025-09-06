Zelenszkij csúnyán visszautasította Putyin ajánlatát: egy „terrorista fővárosába” nem megy tárgyalni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékosan szab elfogadhatatlan feltételeket a csúcstalálkozó meghiúsítására – írta a Kárpát Hír. Zelenszkij az ABC Newsnak nyilatkozva kijelentette, hogy

nem utazhat „ennek a terroristának a fővárosába”, amíg Ukrajna folyamatos rakétatámadások alatt áll.

Hozzátette, Putyin jöhet Kijevbe, ha tárgyalni akar, hiszen az ő javaslata olyan, mintha Zelenszkij hívná őt Ukrajnába. Az orosz elnök kínai látogatását követően jelentette ki, „ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába.” Később Dimtrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Gints Ivuskans / AFP