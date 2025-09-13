Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Ukrajna drón

Újabb drónesőtől tartva: riadó Lengyelországban, a vadászgépek is felszálltak

2025. szeptember 13. 19:19

Az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonsága és a polgárok védelme, különösen a veszélyzónák közelében.

2025. szeptember 13. 19:19
null

Lengyelország katonai repülőgépeket emelt a levegőbe és lezárta a lublini repülőteret, miután drónfenyegetés alakult ki az Ukrajnával határos régiókban – írja Ukrajinszka Pravda.

A lengyel hadsereg közleménye szerint az Ukrajnával határos területeken megjelent pilóta nélküli légi járművek támadásának veszélye miatt kezdték el működtetni katonai repülőgépeiket a légtérben.

A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a légteret lengyel és szövetséges repülőgépek biztosítják, míg a földi légvédelmi rendszereket a legmagasabb készenléti fokozatra állították.

Az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonsága és a polgárok védelme, különösen a veszélyzónák közelében. Ennek részeként a lublini repülőtér is lezárásra került: „a katonai repülőgépek tevékenysége miatt a lublini repülőtér és a környező ellenőrzött zóna zárva van a repülések előtt” – közölte a Lengyel Légiforgalmi Szolgálat.

A fenyegetettség idején Ukrajna nyugati területein, Volhíniában is légiriadót rendeltek el. Szeptember 10-én az orosz drónok legalább 19 alkalommal sértették meg Lengyelország légterét, a legfrissebb adatok szerint pedig az orosz drónok töredékeit öt lengyel vajdaság 17 településén találták meg, ebből tízet a lublini régióban.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: JAVIER TORRES / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzsini75
2025. szeptember 13. 20:41
Elvan a polák ha játszik…….
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 13. 20:39
Csak nem hagyják a buta polákok.
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2025. szeptember 13. 20:34
Készül a MIG-41 Interceptor és a SU-75 "Checkmate".
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2025. szeptember 13. 20:29
Most hány papírsárkányt lőttek le a hősök?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!