Újabb drónesőtől tartva: riadó Lengyelországban, a vadászgépek is felszálltak

Lengyelország katonai repülőgépeket emelt a levegőbe és lezárta a lublini repülőteret, miután drónfenyegetés alakult ki az Ukrajnával határos régiókban – írja Ukrajinszka Pravda.

A lengyel hadsereg közleménye szerint az Ukrajnával határos területeken megjelent pilóta nélküli légi járművek támadásának veszélye miatt kezdték el működtetni katonai repülőgépeiket a légtérben.

A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a légteret lengyel és szövetséges repülőgépek biztosítják, míg a földi légvédelmi rendszereket a legmagasabb készenléti fokozatra állították.

Az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonsága és a polgárok védelme, különösen a veszélyzónák közelében. Ennek részeként a lublini repülőtér is lezárásra került: „a katonai repülőgépek tevékenysége miatt a lublini repülőtér és a környező ellenőrzött zóna zárva van a repülések előtt” – közölte a Lengyel Légiforgalmi Szolgálat.