Újabb drónesőtől tartva: riadó Lengyelországban, a vadászgépek is felszálltak

Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után
Már ki is adták a részleteket.
Az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonsága és a polgárok védelme, különösen a veszélyzónák közelében.
Lengyelország katonai repülőgépeket emelt a levegőbe és lezárta a lublini repülőteret, miután drónfenyegetés alakult ki az Ukrajnával határos régiókban – írja Ukrajinszka Pravda.
A lengyel hadsereg közleménye szerint az Ukrajnával határos területeken megjelent pilóta nélküli légi járművek támadásának veszélye miatt kezdték el működtetni katonai repülőgépeiket a légtérben.
A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a légteret lengyel és szövetséges repülőgépek biztosítják, míg a földi légvédelmi rendszereket a legmagasabb készenléti fokozatra állították.
Az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonsága és a polgárok védelme, különösen a veszélyzónák közelében. Ennek részeként a lublini repülőtér is lezárásra került: „a katonai repülőgépek tevékenysége miatt a lublini repülőtér és a környező ellenőrzött zóna zárva van a repülések előtt” – közölte a Lengyel Légiforgalmi Szolgálat.
A fenyegetettség idején Ukrajna nyugati területein, Volhíniában is légiriadót rendeltek el. Szeptember 10-én az orosz drónok legalább 19 alkalommal sértették meg Lengyelország légterét, a legfrissebb adatok szerint pedig az orosz drónok töredékeit öt lengyel vajdaság 17 településén találták meg, ebből tízet a lublini régióban.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: JAVIER TORRES / AFP
