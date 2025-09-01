„Tisztelt Nagykövet Úr! A felvételen látható borzalom elkövetői az ön honfitársai.

Ön szerint ezek emberek?

Ha igen, akkor mifélék?

Ez Ukrajna valódi arca?

Ön felvenne egy ilyen országot az Európai Unióba?

Amikor nézi ezeket a naponta megjelenő felvételeket, szégyelli magát? És ön szerint Zelenszkij szégyelli magát?

Ön szerint ilyen »sorozással«, az ilyen módon a frontra hurcolt szerencsétlen, nyomorult ukránok lelkiállapotával lehet háborút nyerni?

Ön szerint nyertek már háborút valaha is rettegő, megnyomorított rabszolgák?

Ön szerint ha egyszer véget ér a háború, mi lesz ezekkel a szadista, eltakarítandó állatokkal, akik ma »toborzóknak« nevezik magukat?

Majd kitüntetik őket? Vagy börtönben fognak megrohadni?”