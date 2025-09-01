Ft
háború Bayer Zsolt Ukrajna Európai Unió

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

2025. szeptember 01. 20:06

Ez Ukrajna valódi arca?

2025. szeptember 01. 20:06
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Tisztelt Nagykövet Úr! A felvételen látható borzalom elkövetői az ön honfitársai.

Ön szerint ezek emberek?

Ha igen, akkor mifélék?

Ez Ukrajna valódi arca?

Ön felvenne egy ilyen országot az Európai Unióba?

Amikor nézi ezeket a naponta megjelenő felvételeket, szégyelli magát? És ön szerint Zelenszkij szégyelli magát?

Ön szerint ilyen »sorozással«, az ilyen módon a frontra hurcolt szerencsétlen, nyomorult ukránok lelkiállapotával lehet háborút nyerni?

Ön szerint nyertek már háborút valaha is rettegő, megnyomorított rabszolgák?

Ön szerint ha egyszer véget ér a háború, mi lesz ezekkel a szadista, eltakarítandó állatokkal, akik ma »toborzóknak« nevezik magukat?

Majd kitüntetik őket? Vagy börtönben fognak megrohadni?”

Takagi
2025. szeptember 01. 20:56
Elfogytak a szavak. Nemzetközi bítóság elé citálni mindet az EU-s barátaikkal együtt.
patikus-3
2025. szeptember 01. 20:55
Hesperia Hát elképesztő. Üvölteni tudnék... nem csak azért, mert ezek a dolgok megtörténnek: sajnos tudjuk, mindig vannak ilyen rezsimek és azokban ilyen embertelenségek. Amitől a hajamat tudnám tépni, az az, hogy eközben az európai mainstream a csillagokat is lehazudja az égről: nem csak úgy tesz, mintha mindez nem lenne, hanem pofátlanul mantrázza az ellenkezőjét, a "hősiesen kitartó ukrán népről", akik egy emberként támogatják, szerintük, a hős elnököt a Nagy Honvédő Háborúban. És még csak nem is ez a legrosszabb. Az, amitől végképp üvölteni szeretnék, hogy én pl. körül vagyok véve átlagos, amúgy normálisnak tűnő magyar 20 év körüliekkel... akik mintha szintén nem tudnának minderről... a mainstream faszságokat hallják meg és nem hajlandók tudomást venni ezekről a tényekről... a valóságról. Ezen nem tudok napirendre térni. Egyetértek. Még Greta Thunberg is százszor tájékozottabb. Ő legalább utánanézett a genocídium definíciójának. De a Mandiner inkább hallgat róla.
patikus-3
2025. szeptember 01. 20:51
Bencsik Gábornak nincs igaza. A Sajtóklub veztője elveti a sulykot. Ezek nem ukránok, hanem kommunisták. Szamuely fiúk. Lenin tanítványai.
Hesperia
2025. szeptember 01. 20:48
Hát elképesztő. Üvölteni tudnék... nem csak azért, mert ezek a dolgok megtörténnek: sajnos tudjuk, mindig vannak ilyen rezsimek és azokban ilyen embertelenségek. Amitől a hajamat tudnám tépni, az az, hogy eközben az európai mainstream a csillagokat is lehazudja az égről: nem csak úgy tesz, mintha mindez nem lenne, hanem pofátlanul mantrázza az ellenkezőjét, a "hősiesen kitartó ukrán népről", akik egy emberként támogatják, szerintük, a hős elnököt a Nagy Honvédő Háborúban. És még csak nem is ez a legrosszabb. Az, amitől végképp üvölteni szeretnék, hogy én pl. körül vagyok véve átlagos, amúgy normálisnak tűnő magyar 20 év körüliekkel... akik mintha szintén nem tudnának minderről... a mainstream faszságokat hallják meg és nem hajlandók tudomást venni ezekről a tényekről... a valóságról. Ezen nem tudok napirendre térni.
