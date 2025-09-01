Zelenszkij embere bejelentette: Ukrajna újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (VIDEÓ)
„Ismét csapni kell” – hangsúlyozta Szerhij Szidorenko, az ukrán vezetés házi újságírója.
Ez Ukrajna valódi arca?
„Tisztelt Nagykövet Úr! A felvételen látható borzalom elkövetői az ön honfitársai.
Ön szerint ezek emberek?
Ha igen, akkor mifélék?
Ez Ukrajna valódi arca?
Ön felvenne egy ilyen országot az Európai Unióba?
Amikor nézi ezeket a naponta megjelenő felvételeket, szégyelli magát? És ön szerint Zelenszkij szégyelli magát?
Ön szerint ilyen »sorozással«, az ilyen módon a frontra hurcolt szerencsétlen, nyomorult ukránok lelkiállapotával lehet háborút nyerni?
Ön szerint nyertek már háborút valaha is rettegő, megnyomorított rabszolgák?
Ön szerint ha egyszer véget ér a háború, mi lesz ezekkel a szadista, eltakarítandó állatokkal, akik ma »toborzóknak« nevezik magukat?
Majd kitüntetik őket? Vagy börtönben fognak megrohadni?”
