Nem bírta ki a Kneecap: Orbán Viktornak üzentek az ír meccs alatt

Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen nézte végig az ír-magyar vb-selejtezőt, amely 2–2-es döntetlennel végződött. A Magyarországról kitiltott Kneecap nem hagyta ki ezt a „ziccert”: kemény bejegyzéssel támadta a magyar kormányfőt.

Az ír banda egy, a lelátón kifeszített molinóról osztott meg képet. „Piros lapot Izraelnek” – állt a transzparensen.

És b*szd meg, Orbán Viktor”

– írták a bejegyzésben.

Ireland v Hungary just now in Dublin. 👏👏👏



And Fuck Viktor Orbán pic.twitter.com/sX7nHgTdsu — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) September 6, 2025

Orbán Viktor a mérkőzés után azt írta Facebook-oldalán:

Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

