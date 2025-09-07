Ft
09. 07.
vasárnap
együttes Magyarország üzenet Csányi Sándor Orbán Viktor Írország

Nem bírta ki a Kneecap: Orbán Viktornak üzentek az ír meccs alatt

2025. szeptember 07. 09:30

Az ír zenekar nem tette túl magát magyarországi kitiltásán.

2025. szeptember 07. 09:30
null

Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen nézte végig az ír-magyar vb-selejtezőt, amely 2–2-es döntetlennel végződött. A Magyarországról kitiltott Kneecap nem hagyta ki ezt a „ziccert”: kemény bejegyzéssel támadta a magyar kormányfőt.

Az ír banda egy, a lelátón kifeszített molinóról osztott meg képet. „Piros lapot Izraelnek” – állt a transzparensen.

És b*szd meg, Orbán Viktor”

– írták a bejegyzésben.

Orbán Viktor a mérkőzés után azt írta Facebook-oldalán:

Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

