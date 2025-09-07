Nem bírta ki a Kneecap: Orbán Viktornak üzentek az ír meccs alatt

„Írország még él” – meteorit méretű kő esett le az írek szívéről, akik tovább álmodoznak a világbajnokságról
Az ír lapok elismerően írnak a magyar válogatottról, Dibusz Dénest a védései miatt többször is kiemelik.
Az ír zenekar nem tette túl magát magyarországi kitiltásán.
Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen nézte végig az ír-magyar vb-selejtezőt, amely 2–2-es döntetlennel végződött. A Magyarországról kitiltott Kneecap nem hagyta ki ezt a „ziccert”: kemény bejegyzéssel támadta a magyar kormányfőt.
Az ír banda egy, a lelátón kifeszített molinóról osztott meg képet. „Piros lapot Izraelnek” – állt a transzparensen.
És b*szd meg, Orbán Viktor”
– írták a bejegyzésben.
Orbán Viktor a mérkőzés után azt írta Facebook-oldalán:
Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
