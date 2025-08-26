Ft
08. 26.
kedd
háború harcjármű M2A2 Bradley front falu Ukrajna Oroszország Dnyipropetrovszk roham

Retteghetnek az oroszok – visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra

2025. augusztus 26. 11:22

Beszámolók szerint a Dnyipropetrovszk megyei Vorone falu közelében ki is söpörték a facsoportokban rejtőzködő orosz erőket.

2025. augusztus 26. 11:22
null

Nemrég olyan harctéri felvételek láttak napvilágot, amelyek alapján úgy tűnik, hogy az ukrán M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek ismételten bekapcsolódtak a keleti fronton folyó harcokba.

A közösségi médiában terjedő fotók és videók szerint 

két, amerikai gyártmányú M2A2 Bradley páncélos indított nemrég rohamot a Dnyipropetrovszk megyei Vorone faluban

 – írta a Portfolio.

Az ellentámadás során állítólag kisöpörték a facsoportokban rejtőzködő orosz erőket.

A lap ismertette, hogy a Washingtontól kapott gyalogsági harcjárművek Ukrajna legjobb IFV-jének számítanak:

hivatalosan legalább 300 darabot juttattak az ukránok számára.

 Ugyanakkor a folyamatos bevetések miatt ezek a jűrművek jelentősen kopnak: OSINT-források szerint 181 darabot veszített már el Ukrajna – olvasható a Portfolio összeállításában.

A vonatkozó bejegyzés alább tekintheti meg:

Nyitókép: X-fotó

NeMá
•••
2025. augusztus 26. 14:25 Szerkesztve
Emlékeztek, hogy a britek dicsekedtek, hogy milyen élethű kamu járgányokat adnak az Ukránoknak, micsoda üzlet, ha az igazikat ellopják és a kamutankot szétlövik a fornton, senki nem reklamál! Ha az Oroszok mondják nem érdekel senkit, az Putyin propaganda!
kiss.istvan770
2025. augusztus 26. 13:52
😂🤣😂
alenka
•••
2025. augusztus 26. 13:37 Szerkesztve
Juj, akkor sok munkám lesz, varrhatom a fehér zászlókat az oroszoknak. Meg kell szerveznem Putin mentését is :-)))... Putin , előre!
Tippmann-M4-223
2025. augusztus 26. 12:49
AHA........Rettegett, igen, az. Rettegnek az ukránok ha használni kell, mert a beszállás díjtalan, a kiszállás bizonytalan................300-ból 181 odavan. Megsemmisült, harcképtelen, vagy eladták a dark weben....................................
