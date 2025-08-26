Retteghetnek az oroszok – visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra

Nemrég olyan harctéri felvételek láttak napvilágot, amelyek alapján úgy tűnik, hogy az ukrán M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek ismételten bekapcsolódtak a keleti fronton folyó harcokba.

A közösségi médiában terjedő fotók és videók szerint

két, amerikai gyártmányú M2A2 Bradley páncélos indított nemrég rohamot a Dnyipropetrovszk megyei Vorone faluban

– írta a Portfolio.

Az ellentámadás során állítólag kisöpörték a facsoportokban rejtőzködő orosz erőket.

A lap ismertette, hogy a Washingtontól kapott gyalogsági harcjárművek Ukrajna legjobb IFV-jének számítanak:

hivatalosan legalább 300 darabot juttattak az ukránok számára.

Ugyanakkor a folyamatos bevetések miatt ezek a jűrművek jelentősen kopnak: OSINT-források szerint 181 darabot veszített már el Ukrajna – olvasható a Portfolio összeállításában.

A vonatkozó bejegyzés alább tekintheti meg:

M2A2 Bradley in Ukraine with some extensive local protection mods giving it a bit of a Balkans/post-apocalypse vibe. pic.twitter.com/nh6tpiZCB4 — Jon Hawkes (@JonHawkes275) August 7, 2025

Nyitókép: X-fotó