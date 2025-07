Több embert megkéseltek egy finnországi bevásárlóközpontban

Több embert is megsebesített egy késes támadó egy bevásárlóközpontban a Finnországban található Tampere városában, 180 kilométerre a fővárostól – számolt be a Sky News. A támadót a rendőrök őrizetbe vették, és körbekordonozták a helyszínt, így a helyi járókelők már biztonságban vannak. A sebesültek állapotáról és számáról egyelőre nem közöltek hivatalos információkat, a szemtanúk kihallgatása továbbra is tart.

Nyitókép: Saara Peltola / Lehtikuva / AFP