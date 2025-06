Vulkánba ugrás és grafitrúd nyalás Csernobilban – íme, az influenszer-kihívások sötét oldala (VIDEÓ)

A közösségi média felületein egyre gyakoribbak, egyre feleslegesebbek, és sajnos egyre veszélyesebbek a különféle kihívások és extrém mutatványok. Ezt az aggasztó tendenciát karikírozta ki egy YouTube-profil, a demonflyingfox, aki a Google Veo 3 nevű mesterséges intelligencia-platform segítségével két rövid videót készített a témában – olvasható a 24.hu-n.

Az első, mindössze kétperces videó olyan meggondolatlan és sokszor életveszélyes cselekedeteket mutat be, amelyekkel manapság egyes tartalomgyártók próbálnak minél nagyobb figyelmet kelteni. A mesterséges intelligencia által összeállított összeállításban többek között olyan őrült kihívások szerepelnek, mint

a gorillával való verekedés, a csernobili atomerőmű egyik blokkjában található grafitrúd megnyalása, vulkánba ugrás, vagy a világ legharciasabb bennszülött törzse elől való menekülés.

Ugyanakkor a videóban megjelennek egészen veszélytelen és ártalmatlan ötletek is, ezzel érzékeltetve, milyen széles skálán mozognak az internetes kihívások, és mennyire fontos lenne tudatosabban válogatni a tartalmak között. A demonflyingfox videói nem csupán szórakoztatnak, hanem egyben figyelmeztetésként is szolgálnak arra, hogy a figyelemért gyakran akár az életüket is kockáztató influenszerek világában hol húzódik a határ a vállalható és az életveszélyes között.