Válságban az RTL: újabb országból vonulnak ki – kérdéses, mi lesz Magyarországgal

Az RTL több más, korábban már elhagyott európai piac után most Hollandiából is távozik, az RTL Hollandia tulajdonjoga a DPG Médiához került – tudta meg a Media1. A portál korábbi jelentései szerint az RTL folyamatosan értékesíti európai televíziós leánycégeit, így a cégcsoport befolyása fokozatosan csökken. A vállalat anyavállalata, a Bertelsmann, már korábban elhagyta az orosz piacot, és 2022-ben eladták az RTL Belgiumot, majd azt követően az RTL Horvátországot.

Az RTL Belgiumot a DPG Media vásárolta meg, ahogyan az RTL Hollandia esetében is történt, míg a horvát egység a PPF Csoport irányítása alá került, amely a Yettel többségi tulajdonrészével is rendelkezik. Ezt követően Vaszily Miklós, a TV2 Média Csoport igazgatósági elnöke, aki később a TV2 vezérigazgatójaként is dolgozott, elmondta, hogy ők is próbálkoztak a vásárlással.

