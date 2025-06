Ukrajna fenyegetést jelent – tömegével vesztenék el munkahelyeiket a magyarok

Az egyik legnagyobb probléma, hogy Ukrajna csatlakozása a magyar élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti – mondta el az agrárszakember, kiemelve, hogy miközben Magyarországon az Alaptörvény garantálja a GMO-mentességet, Ukrajnában ilyen szabályozás nem létezik. (Az olvasóban joggal vetődik fel a kérdés, hogy az EU-csatlakozással nem vonatkozának-e a ezek a szabályok az ukrajnai termelőkre is. A válasz: jó ideig biztosan nem. Hogy miért, arról ebben a beszélgetésben olvashatnak bővebben.)

A megyei elnök elmondta, hogy

2024 januárjában a Nébih 40 tonna GMO-s vetőmagot foglalt le, amely Ukrajnából érkezett. Ugyanez igaz a növényvédő szerekre is: jelenleg 56, az EU-ban tiltott hatóanyagot Ukrajnában gond nélkül használnak.

Kiemelte, hogy az ebből előállított termékek ellenőrzése pedig csak szúrópróbaszerű, így nem kizárt, hogy szermaradványos élelmiszerek is a magyar piacra kerülnek. Elmondta azt is, hogy Ukrajna 2022 előtt évi 90 ezer tonna csirkehúst exportált az EU-ba, ez a szám mára elérte a 280 ezer tonnát. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint tavalyi több nyugat-európai szalmonella-fertőzést is visszavezettek az Ukrajnából importált hústermékekre.

Annak érdekében, hogy a magyar fogyasztó elkerülhesse ezeket az ukrán import termékeket a legfontosabb a tudatos vásárlás, azaz a származási hely ellenőrzése

– hangsúlyozta az elnök. Sövényházi szerint a rövid ellátási lánc, a helyi termelőktől való beszerzés a gazdaságot is erősíti, és közben környezettudatos döntés is. Példaként Ausztriát említette, ahol ez már természetes gyakorlat.

Sövényházi Balázs kiemelte, hogy a magyar mezőgazdasági termelők jelenleg is szigorú EU-s környezetvédelmi és állatjóléti szabályoknak felelnek meg. Az ökológiai és agrár-környezetgazdálkodási program keretében 2023-ban 1,2 millió hektáron, 2024-ben már 2 millió hektáron vállaltak zöld előírásokat a magyar termelők – ismertette. A kistermelők támogatása kiemelt szempont: a 10 hektár alatti gazdák arányosan a legmagasabb támogatást kapják, és a bürokrácia csökkentésére is konkrét lépések történtek, emellett új elem a gazdaságátadási támogatás, amely a generációváltás segíti.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke szerint

világjárványok és háborúk fényében világossá vált, hogy az önellátás képessége nemzeti érdek.

Egy olyan uniós csatlakozás, amely Ukrajna piacát versenyelőnybe hozza a magyar termelőkkel szemben, a magyar emberek munkahelyeit és az ország élelmiszerellátásának biztonságát is veszélyezteti. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének megőrzése, a lakosság egészségének védelme és a vidéki munkahelyek megtartása olyan szempontok, amelyekről nem lehet lemondani, sem Brüsszelben, sem Budapesten.