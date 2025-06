Szabályosan őrjöngenek az oroszok: pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek

A Mandiner is beszámolt róla, hogy újabb részletek derültek ki a vasárnapi, orosz repterek ellen végrehajtott ukrán dróntámadásról. A hónap első napján súlyos dróntámadás ért több orosz légibázist, az incidens során több tucat orosz bombázót ért találat. Az ukránok szerint összesen 40 bombázót ért találat.

„A tegnapi ukrán dróntámadás a kurszki műveletekhez vagy a kercsi híd elleni támadáshoz hasonlóan ismét súlyos csapást mér az Moszkva presztizsére, de stratégiai szempontból is nagyon fontos. Ez az első támadás Oroszország szibériai területei ellen, sok ezer kilométerre a fronttól” – állapította meg az eset kapcsán Bendarzsevszkij Anton a Facebook-oldalán.

„Az orosz »ultrapatriótikus« telegram csatornákon őrjöngenek, és keresik a felelősöket. Az orosz háborúpárti Telegram-csatorna, a Ribar például így írta le a helyzetet: »Mint már korábban is említettük, a Tu-95 és Tu-22 stratégiai repülőgépek gyártását már régen leállították, és nincs mivel pótolni őket. Ennek megfelelően ezek a veszteségek pótolhatatlanok. Ez minden kétséget kizáróan nagyon súlyos kár a stratégiai képességeink számára,

amelyet mind a titkosszolgálataink súlyos tévedései, mind a repülőgépek iránti hanyag hozzáállás okozott, mivel a gépek még az összes támadás után is fedél nélkül álltak a nyílt terepen.«

Ma, június másodikán magyar idő szerint 12 óra környékén találkoznak elvileg az oroszok és az ukránok Isztambulban – három év óta ez lesz a második ilyen közvetlen tárgyalás. Hallottam olyan véleményt, hogy minek kellett ilyen csapást intézni Kijevnek a tárgyalások előtt, ez nem segít a tárgyalásokon. Nem-nem, pont ez az, ami segít: az oroszok is az eszkalációra játszottak, amikor egy héttel ezelőtt több napig öngyilkos drónokkal, szárnyas- és ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán városokat, hogy megmutassák, nem fulladtak ki, és ilyen akciókra képesek. Hát most az ukránok is megmutatták. Ha tényleg lesz belőle tárgyalás Törökországban (presztízs szempontok miatt az oroszok akár el is halaszthatják),

akkor az ukrán pozíciók a bemutatott képességek birtokában erősebbek lesznek

– írta az elemző.