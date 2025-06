„Ma választ Lengyelország. A tét Magyarország és egész Európa jövője szempontjából is nagy. Most dől el, hogy Donald Tusk politikája zöld utat kap-e. Alárendelődik-e minden a német-római császárságos hatalmi érdekeknek, vagy marad valami a nemzeteknek is.

A közvéleménykutatások hol az egyik, hol a másik jelöltet hozták ki győztesnek, a különbség azonban mindig minimális volt egyik vagy másik jelölt javára. A fogadóirodák pénteken mindenesetre Tusk jelöltjét mondták esélyesebbnek.

Egy valamiről nem számolt be a magyar sajtó. A lengyel kommentszekció egy jelentős része nem jobbra vagy balra állt, hanem Lengyelország egységét siratta. Azt a valamit, amit mi sosem bírtunk a rendszerváltás óta. Nálunk nem volt nemzeti minimum, és a lengyelek épp most veszítették ezt el. Többé nincs miért felnézni rájuk.”

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

