Házkutatást végeztek a grazi lövöldöző otthonában – nem akármire bukkantak a rendőrök

Búcsúlevelet és egy nem működő csőbombát is találtak a rendőrök a 21 éves férfi otthonában, aki kedden délelőtt tíz óra körül lőfegyverrel támadt egy grazi középiskolára, amelynek során tíz emberrel, majd magával is végzett – számolt be szerdán az osztrák rendőrség.

A keddi tragédia áldozataira szerdán az egész országban egy perces néma tiszteletadással emlékeztek.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a tettes két lőfegyvert használt, és a támadás hátterében az az indíték állhatott, hogy nem tudta letenni az érettségi vizsgát, és úgy érezte, éveken át zaklatták.

(MTI)