Drogfogyasztással vádolta meg az amerikai sajtó Elon Muskot – ezt válaszolta a milliárdos

Elon Musk határozottan reagált az amerikai sajtó vádjaira, és az X-oldalán hozta nyilvánosságra drogtesztjének eredményeit – írja a brit The Independent.

A Magyar Nemzet azt írta, a The New York Times korábbi cikkében névtelen forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Musk ketamint, ecstasyt és pszilocibint fogyaszt, valamint egy körülbelül húsz tablettát tartalmazó „gyógyszeres dobozt” hord magával. A lap „krónikusnak” és súlyosnak minősítette Musk állítólagos droghasználatát, amely szerintük egészségi problémákhoz is vezetett.

A milliárdos által megosztott, a Fastest Labs of South Austin által június 11-én végzett vizeletvizsgálat eredményei szerint

Musk szervezetében nem mutattak ki amfetamint, ecstasyt, kokaint, ketamint, kannabinoidokat vagy fentanilt.

Musk korábban elismerte, hogy receptre felírt ketamint használt, ami segített neki kilábalni egy „sötét mentális gödörből”, de azóta nem fogyasztott a kábítószerből, a The New York Times-t pedig hazugsággal vádolta.

A The New York Times azonban kitart állításai mellett. Charlie Stadtlander, a lap ügyvezető igazgatója kijelentette: „Elon Musk továbbra is támadja a tudósításunkat, de semmi, amit mondott vagy bemutatott, nem cáfolja a cikkünkben feltártakat. Kiállunk az állításaink mellett.”

