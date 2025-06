Demokrata politikusokra vadászott egy „álrendőr” Minnesotában – többeket meglőtt, listája is volt

Újabb részletek derültek ki a szombat reggeli, Minnesotában történt merényletről, amely során demokrata párti politikusokat, köztük Melissa Hortmant, a minnesotai képviselőház volt elnökét és férjét lőtték le. Egy másik merényletkísérlet célpontja John Hoffman, az állam Demokrata–Farmer–Munkás Pártjának (DFL) szenátora és felesége volt, akik túlélték a támadást.

A New York Times cikke szerint a gyanúsított, az 57 éves Vance Boelter – aki a hatóságok szerint magát rendőrnek adta ki – korábban több minnesotai kormányzói kinevezést is kapott, és a munkaerő-fejlesztési tanács tagja volt, ahol Hoffman szenátorral is együtt dolgozott.

Boelter és Hoffman 2022-ben közösen vettek részt egy virtuális találkozón, ahol a koronavírus-járvány utáni munkaerőpiaci helyzetről tárgyaltak – derül ki a megbeszélésről készült jegyzőkönyvből.

Drew Evans, a minnesotai bűnügyi hivatal főfelügyelője elmondta: a nyomozók egyelőre nem tudják, hogy a két férfi milyen viszonyban állt egymással, ha egyáltalán ismerték egymást.

Boeltert 2016-ban nevezte ki az akkori minnesotai kormányzó, majd később Tim Walz demokrata kormányzó is megerősítette tisztségében.

Tina Smith, Minnesota demokrata szenátora egy interjúban arról számolt be, hogy a fegyveresnél találtak egy listát, amelyen az ő és több törvényhozó neve is szerepelt. Egy szövetségi tisztviselő tájékoztatása szerint a listán körülbelül 70 potenciális célpontot jelöltek meg, köztük orvosokat, közösségi és üzleti vezetőket, valamint olyan intézmények helyszíneit, mint a Planned Parenthood és más egészségügyi központok.

A New York Times szerint Boelter és felesége egy minnesotai magánbiztonsági céget vezetnek. A Praetorian Guard Security Services nevű vállalatnál Boelter a biztonsági őrjáratok igazgatójaként, felesége pedig elnökként szerepel. A cég honlapja szerint Ford Explorer típusú terepjárókat használnak, „ugyanolyan márkájú és típusú járműveket, mint amilyeneket sok rendőrkapitányság is alkalmaz”.

Sajtóinformációk szerint egyébként a merénylő autójában több „No Kings” molinót találtak – amely a hétvégi Trump-ellenes tüntetéssorozat jelmondata Volt.

A Guardian beszámolója szerint országszerte mintegy 2100 helyszínen tartották meg a „No Kings” nevű megmozdulásokat, a nagyvárosoktól kezdve egészen kisebb településekig.

Ezt megelőzően a héten Donald Trump elnök a nemzeti gárda és az amerikai haditengerészet egységeit vezényelte Los Angelesbe, hogy fellépjenek a tömeges kitoloncolások ellen tüntető demonstrálók ellen.