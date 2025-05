Nem akármilyen kéréssel fordulhatott Trump Ukrajnához

A Trump-adminisztráció év elején arra szólíthatta fel Ukrajnát, hogy fogadjon be olyan, az USÁ-ból kitoloncolt bevándorlókat, akik egy harmadik ország állampolgárai – állítja kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva a Washington Post.

A dokumentumokból nem derül ki, hogy a kijevi tisztviselők hogyan reagáltak a január végi javaslatra, amelyet egy magas rangú amerikai diplomata közvetített. Egy ukrán diplomata csak arról tájékoztatta az amerikai nagykövetséget, hogy kormánya válaszolni fog a felszólításra. A lap két, az ügyet ismerő ukrán tisztviselőre hivatkozva azt írta, információik szerint Kijev fontolóra sem vette az amerikaiak kérését, ami egyébként valószínűleg el sem jutott a kormány legmagasabb szintjére.

Az egyik tisztviselő azt mondta,

nem tud róla, hogy az Egyesült Államok bármilyen „politikai követelést” támasztott volna Ukrajnával szemben a menekültek befogadását illetően.

A januártól májusig keltezett dokumentumokból az is kiderült, hogy Ukrajna mellett más országokat is megkereshetett az USA azzal a kéréssel, hogy fogadjanak be menekülteket.

Néhány latin-amerikai kormány, köztük El Salvador, Mexikó, Costa Rica és Panama is beleegyezett, hogy befogadjon olyan kitoloncolt migránsokat, akik nem az ő állampolgáraik.

Yael Schacher, a Refugees International humanitárius szervezet amerikai és európai igazgatója szerint a Trump-adminisztráció feltehetően azokat a kormányokat környékezte meg, amelyekről

„tudják, hogy nyomás alatt állnak, és szeretnének szívességet tenni az USÁ-nak”.

Schacher szerint Ukrajnához hasonló helyzetben volt az afrikai Ruanda, ahol az ország vezetése egy régóta tartó konfliktust szeretne megoldani, és bele is egyezett, hogy befogadjon több, az Egyesült Államok által kitoloncolt harmadik országbeli állampolgárt.

