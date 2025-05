Manfred Weber szerint az ukránoknak ugyanolyan joga van EU-tagnak lenni, mint a magyaroknak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedd reggel sajtótájékoztatót tartott Manfred Weber, az EPP vezetője. A félórás sajtótájékoztatón szót ejtett Ukrajnáról, a vámokról és a szélsőjobb elleni fellépésről is. Szót ejtett Ukrajna EU-csatlakozásról is, amely a politikus egyik legkedvesebb ügye.

„Az EPP tehát egyértelmű európai perspektívát szeretne adni Ukrajnának.

Ahogy a magyar nép örömmel csatlakozott ehhez a nagy családhoz, hogy élvezhesse a szabad mozgás, az egységes piac, a gazdasági fejlődés és az Európai Unióhoz hasonló egységes politikai biztonság előnyeit, úgy az ukrán népnek is ugyanolyan joga van ehhez, mint a magyar népnek, amely 20 évvel ezelőtt csatlakozott ehhez a nagy családhoz.

Ez az EPP-csoport és az EPP párt álláspontja Valenciában. Ebben a kérdésben egyértelmű álláspontot képviselünk” – jelentette ki.

A Néppárt ezt annak ellenére teszi, hogy ahogy korábban részletes elemzésben megírtuk: hogy a csatlakozáshoz feltételként szabott kritériumoktól Ukrajna mennyire távol áll, az józan ésszel teljesen nyilvánvaló, és ezek közül csak az egyik, bár kétségkívül az egyik legfontosabb a gazdasági aspektus, amelynek kapcsán két esztendeje még kendőzetlenül írtak a nyugati lapok és agytrösztök.

